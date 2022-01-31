Buz tutan Altınapa Baraj Gölü karla kaplandı Konya’da buz tutan Altınapa Barajı, buzun üzerine kar da yağınca adeta görünmez oldu

Konya’da etkili olan kar yağışı ve soğuk havalar nedeniyle Altınapa Barajı buz tuttu. Hava sıcaklığının günlerdir eksilere düştüğü kentte, buzun üzerine kar da yağınca karla kaplanan baraj adeta kayboldu.

Konya’da geçtiğimiz hafta boyunca etkili olan kar yağışının ardından kentte hava sıcaklığı eksi 20’lere kadar düşerken, soğuğun etkisiyle şehrin hemen yanı başında bulunan önemli su kaynaklarından olan Altınapa Baraj Gölü buz tuttu. Dün gece yeniden yağmaya başlayan kar kentte halen etkisini sürdürürken, buz tutan Altınapa Baraj Gölü karla kaplandı. Konya Beyşehir Karayolunda bulunan hem buz tutan hem de beyaza bürünen baraj gölü havadan görüntülendi.

Baraj gölü ve kıyıda bulunan tekneler kartpostallık görüntüler oluşturdu. Çevredeki beyaz örtü ile barajın beyaz örtüsü de birleşince baraj gölü adeta görünmez oldu.

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