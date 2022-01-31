Hasan Kılca: “Bereketli bir kış geçiriyoruz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hasan Kılca: “Bereketli bir kış geçiriyoruz”

İHA

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi etkisini yeniden artıran kar yağışı nedeniyle vatandaşların mağdur olmaması için ekiplerini seferber etti.

Hasan Kılca: “Bereketli bir kış geçiriyoruz”

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi etkisini yeniden artıran kar yağışı nedeniyle vatandaşların mağdur olmaması için ekiplerini seferber etti.
Kar yağışının ilk saatlerinden itibaren koordineli bir şekilde karla mücadele çalışmalarına başlayan Karatay Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde kar küreme ve tuzlama çalışmaları sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü’nün yanı sıra Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler; ilçenin tamamında tuzlama, yol açma ve kaldırım temizliği ile yaşamı olumsuz etkileyebilecek noktalarda pek çok çalışma gerçekleştiriyor. Başta ana arterler olmak üzere ilçenin tamamında gece ve sabah saatlerinde tuzlama çalışması, gün içinde de kaldırımların temizlenmesi çalışmalarını sürdüren ekipler; 200 personel ve 80 iş makinesi ile birlikte yoğun bir mesai yürütüyor. Kaldırımlar ve caddelerde oluşan kar yığınlarını kaldırıp buzlu alanları temizleyen ekipler, özellikle hastane bölgesi ve otobüs güzergahlarında vatandaşın günlük yaşamını daha rahat sürdürebilmesi için gereken çalışmaları yerine getiriyor.
“Ekiplerimiz canla başla çalışıyorlar”
Karatay Belediyesi olarak geçen haftadan beri sahada çok yoğun çalıştıklarını vurgulayan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, ilçenin her noktasında çalışmaların koordineli bir şekilde aralıksız devam ettiğini söyledi. Kar temizleme ekiplerinin yapılan planlamaya göre ilçenin her noktasına ulaşıp Karataylı hemşehrilerinin güvenliği ve huzuru için canla başla çalıştığını ifade eden Hasan Kılca, “Uzun yılların ardından çok bereketli bir kış geçiriyoruz. Rabbim kar bereketini bizlere nasip etti. Bu güzelliği aratmasın. Geçen yıl kuraklık yaşamıştık ama bu yıl hamdolsun uzun yıllar ortalamasının üzerinde bir rahmet aldık. Konya’mız tarımın merkezi. Özellikle Karatay’da çiftçilikle uğraşan birçok hemşehrimizin yüzü güldü. Bizler de yeter ki yağsın diyoruz. Biz çalışmaya hazırız. Karatay’ımızdaki birlik ve beraberlik ruhu saha çalışmalarımıza da yansıyor. Şu anda merkeze uzak mahallelerimizde, sanayi bölgelerimizde ve merkezde 200’ün üzerinde personelimizle, 80 aracımızla, 80 mahallemizde çalışma yürütüyoruz. Özellikle kar yağışı başladığı andan itibaren kamu binalarımız, otobüs güzergahlarımız, hastane yollarımız ve ana caddelerimiz önceliğimiz oldu. Daha sonra da ara sokaklarda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizim için önemli olan hemşerilerimize her zaman olduğu gibi yerinde ve kaliteli hizmetler götürebilmektir, bunun gayreti ve çabası içerisindeyiz. Karatay’da aldığımız tedbirlerle hiçbir sorun yaşanmadan çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konya’nın kar güzelliği şehir kameralarından izleniyor
YEREL HABERLER Konya’nın kar güzelliği şehir kameralarından ...
Selçuklu’da kar mesaisi yeniden başladı
YEREL HABERLER Selçuklu’da kar mesaisi yeniden başladı
Buz tutan Altınapa Baraj Gölü karla kaplandı Konya’da buz tutan Altınapa Barajı, buzun üzerine kar da yağınca adeta görünmez oldu
YEREL HABERLER Buz tutan Altınapa Baraj Gölü karla kaplandı Konya’da ...
Konya'da 4.2 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Konya'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Konya’da 4.2 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Konya’da 4.2 büyüklüğünde deprem
Konya’da girdiği evden 290 bin lira çalan hırsız yakayı ele verdi
YEREL HABERLER Konya’da girdiği evden 290 bin lira çalan hırsız ...
Konya’da kar yağışı yeniden başladı Kent genelinde bazı yollarda tırların geçişine izin verilmiyor
YEREL HABERLER Konya’da kar yağışı yeniden başladı Kent genelinde ...
Donan Beyşehir Gölü üzerinde yürüdüler
YEREL HABERLER Donan Beyşehir Gölü üzerinde yürüdüler
Donan Beyşehir Gölü üzerinde yürüdüler
YEREL HABERLER Donan Beyşehir Gölü üzerinde yürüdüler
Akşam iteklediği annesini sabah ölü buldu; tutuklandı (2)
YEREL HABERLER Akşam iteklediği annesini sabah ölü buldu; tutuklandı ...
Annesinin ölümüne neden olan genç kız tutuklandı
YEREL HABERLER Annesinin ölümüne neden olan genç kız tutuklandı
Araç çarptı, belediye otobüsüyle hastaneye götürülürken öldü (2)
YEREL HABERLER Araç çarptı, belediye otobüsüyle hastaneye ...
Adada mahsur kalan çiftçilere dronla gıda gönderildi
YEREL HABERLER Adada mahsur kalan çiftçilere dronla gıda gönderildi
Akşam iteklediği annesini sabah ölü buldu, gözaltına alındı
YEREL HABERLER Akşam iteklediği annesini sabah ölü buldu, gözaltına ...
Donan Beyşehir Gölü'ndeki adada mahsur kalan besicilere jandarmadan droneli yardım
YEREL HABERLER Donan Beyşehir Gölü'ndeki adada mahsur kalan ...
Çarptığı yayayı kontrol için gelmiş, otobüs sürücüsünün yardım ettiğini görünce geri kaçmış Yaralıyı hastaneye yetiştirmeye çalışan otobüs sürücüsü Müjdat Soylu: "Ben yaralıyı almasaydım vicdanen rahatsız olurdum"
YEREL HABERLER Çarptığı yayayı kontrol için gelmiş, otobüs ...
Konyaspor, Giresunspor maçı hazırlıklarına devam ediyor
YEREL HABERLER Konyaspor, Giresunspor maçı hazırlıklarına devam ...
Annesinin ölümüne neden olan genç kız adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Annesinin ölümüne neden olan genç kız adliyeye sevk ...
Konya’da yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yiyecek takviyesi
YEREL HABERLER Konya’da yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları ...
Beyşehir’in doğal kayak merkezi kayak severlerin gözdesi oldu Trafiğe kapatılan “dik yokuş” Beyşehir’in doğal kayak merkezi gibi hizmet veriyor
YEREL HABERLER Beyşehir’in doğal kayak merkezi kayak severlerin ...
Araç çarptı, belediye otobüsüyle hastaneye götürülürken öldü
YEREL HABERLER Araç çarptı, belediye otobüsüyle hastaneye ...
Meram 3. Kort Tenis Turnuvası birbirinden heyecanlı karşılaşmalara sahne oluyor
YEREL HABERLER Meram 3. Kort Tenis Turnuvası birbirinden heyecanlı ...
Konya’da kedi ve köpeklerin yiyecek kavgası kamerada
YEREL HABERLER Konya’da kedi ve köpeklerin yiyecek kavgası kamerada
Başkan ?Hasan Kılca: "İlçemizde kar çilenin değil, bereketin adıdır" "Kar yağışı için hazırlıklıyız" "Rahmeti zahmet olarak görmüyor, devamı için dua ediyoruz"
YEREL HABERLER Başkan ?Hasan Kılca: "İlçemizde kar çilenin değil, ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.