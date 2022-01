Hasan Kılca: “Bereketli bir kış geçiriyoruz”

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi etkisini yeniden artıran kar yağışı nedeniyle vatandaşların mağdur olmaması için ekiplerini seferber etti.

Kar yağışının ilk saatlerinden itibaren koordineli bir şekilde karla mücadele çalışmalarına başlayan Karatay Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde kar küreme ve tuzlama çalışmaları sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü’nün yanı sıra Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler; ilçenin tamamında tuzlama, yol açma ve kaldırım temizliği ile yaşamı olumsuz etkileyebilecek noktalarda pek çok çalışma gerçekleştiriyor. Başta ana arterler olmak üzere ilçenin tamamında gece ve sabah saatlerinde tuzlama çalışması, gün içinde de kaldırımların temizlenmesi çalışmalarını sürdüren ekipler; 200 personel ve 80 iş makinesi ile birlikte yoğun bir mesai yürütüyor. Kaldırımlar ve caddelerde oluşan kar yığınlarını kaldırıp buzlu alanları temizleyen ekipler, özellikle hastane bölgesi ve otobüs güzergahlarında vatandaşın günlük yaşamını daha rahat sürdürebilmesi için gereken çalışmaları yerine getiriyor.

“Ekiplerimiz canla başla çalışıyorlar”

Karatay Belediyesi olarak geçen haftadan beri sahada çok yoğun çalıştıklarını vurgulayan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, ilçenin her noktasında çalışmaların koordineli bir şekilde aralıksız devam ettiğini söyledi. Kar temizleme ekiplerinin yapılan planlamaya göre ilçenin her noktasına ulaşıp Karataylı hemşehrilerinin güvenliği ve huzuru için canla başla çalıştığını ifade eden Hasan Kılca, “Uzun yılların ardından çok bereketli bir kış geçiriyoruz. Rabbim kar bereketini bizlere nasip etti. Bu güzelliği aratmasın. Geçen yıl kuraklık yaşamıştık ama bu yıl hamdolsun uzun yıllar ortalamasının üzerinde bir rahmet aldık. Konya’mız tarımın merkezi. Özellikle Karatay’da çiftçilikle uğraşan birçok hemşehrimizin yüzü güldü. Bizler de yeter ki yağsın diyoruz. Biz çalışmaya hazırız. Karatay’ımızdaki birlik ve beraberlik ruhu saha çalışmalarımıza da yansıyor. Şu anda merkeze uzak mahallelerimizde, sanayi bölgelerimizde ve merkezde 200’ün üzerinde personelimizle, 80 aracımızla, 80 mahallemizde çalışma yürütüyoruz. Özellikle kar yağışı başladığı andan itibaren kamu binalarımız, otobüs güzergahlarımız, hastane yollarımız ve ana caddelerimiz önceliğimiz oldu. Daha sonra da ara sokaklarda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizim için önemli olan hemşerilerimize her zaman olduğu gibi yerinde ve kaliteli hizmetler götürebilmektir, bunun gayreti ve çabası içerisindeyiz. Karatay’da aldığımız tedbirlerle hiçbir sorun yaşanmadan çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

