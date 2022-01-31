Çarptığı yayayın ölümüne neden olan minibüs şoförü tutuklandı



Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)KONYA'da, yolun karşısına geçmeye çalışan Nuri Gürler'e (38) minibüsle çarparak ölümüne neden olan sürücü Fatih Türkçetin (38), sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Kaza, dün saat 08.00 sıralarında Meram ilçesi Uluırmak Mahallesi Uzunharmanlar Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Nuri Gürler, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir aracın çarpması sonucu kanlar içinde yere yığıldı. Sürücü de aracıyla hızla olay yerinden uzaklaştı. Yoldan geçen belediye otobüs şoförü, Gürler'in yerde yattığını görünce durumu polise bildirdi. Hayati tehlikesi bulunduğu için de Gürler'i otobüse alıp, hastaneye yetiştirmek için yola çıktı. Ancak Gürler, Altıyol Köprülü Kavşağı'na gelindiğinde yaşamını yitirdi. Gürler'in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından da Gürler'in cenazesi dün Konya'da toprağa verildi.

KAÇAN SÜRÜCÜ YAKALANDI

Kazanın ardından çalışma başlatan Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaza yerindeki parçalardan ve görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda aracın minibüs olduğunu belirledi. Minibüsün de kazadan sonra Uzunharmanlar Mahallesi istikametine gittiği saptadı. Ardından bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, sürücünün Fatih Türkçetin olduğunu arkadaşına ait minibüsün de Uzunharmanlar Mahallesi Eczacı Hüsamettin Sokak'ta bulunduğunu belirledi. Sürücü Fatih Türkçetin, polis tarafından gözaltına alındı. Türkçetin'in, ilk ifadesinde başka bir araçla kaza yerine tekrar geldiğini yaralı Gürler'in belediye otobüsüne alındığını görünce de olay yerinden uzaklaştığını söylediği öğrenildi. Türkçetin, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI

2022-01-31 18:27:46



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