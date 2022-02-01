Konya’da karın keyfini çocuklar çıkardı Park ve bahçelerdeki kediler sevimli görüntüler oluşturdu

Bir süredir aralıklarla devam eden kar yağışıyla beyaza bürünen Konya'da kartpostallık manzaralar havadan görüntülendi. Kar yağışını fırsata çeviren çocuklar park ve benzeri yerlerde kayarak karın keyfini çıkarırken, park ve bahçelerdeki kediler renkli görüntüler oluşturdu.

Beyaza bürünen kentte karın tadını en çok çocuklar çıkardı. Evlerine yakın park ve benzeri yerlere giden çocuklar burada hem kayarak hem de kartopu oynayarak doyasıya eğlendi. Aileleriyle birlikte parklara gelen çocuklar saatlerce karın keyfini sürdü. Park ve bahçelere gelen gençler ise kartpostallık görüntüler eşliğinde gezintiye çıktı. Karlı havada parkta bulunan kediler ise sevimli görüntüler oluşturdu.

Parkta gezmeye çıkan Murat Ceylan (66), “Ben öyle tahmin ediyorum ki 1974’ten beri en güzel yağan karlardan birisi. Yani tam kartpostallık bir durum. Hatta eve gidip nasip olursa torunu alıp bir iki fotoğraf çekmek için indireyim diyorum. Anneannesi izin vermiyor ama şansımı yine deneyeceğim” şeklinde konuştu.

Havaların güzel olduğunu ve güzel yağış olduğunu anlatan parkta gezen Tuncer Demir (25) ise “Barajlarda sular çoğaldı her şey için iyi oldu. Son 45 yıldır böyle bir yağış olduğunu hatırlamıyorum. Her yerde yağması çok iyi oldu. Orman yangınlarından sonra böyle kar yağması çok güzel oldu” dedi.

Çocuklarını gezdirmek için dışarı çıkarak parka gelen Birol Üstün (37), “Hava güzel çocuklarla dışarı çıkalım gezelim dedik. Karın keyfini sürmeye çalışıyoruz. Bereket yağdı şükür, memleketimizin buna ihtiyacı vardı. Memnunuz Allah hayırlısını versin. Yürüyüş yapıyoruz, ikisi beraber olduğu için küçük çocuğum kara biraz alışkın değil. Dolaşıyoruz bu şekilde, karın keyfini çıkartmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

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