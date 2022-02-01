Tıbbi atıklar çevreye zarar vermeden bertaraf ediliyor

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin çevre yatırımları arasında yer alan ve günlük 10 ton tıbbi atığı bertaraf etme kapasitesine sahip olan Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisleri, 2021’de Konya genelindeki sağlık kuruluşlarından topladığı 3 bin 375 ton tıbbi atığı bertaraf etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi, tıbbi atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermesinin önüne geçmek için Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisleri’nde günlük 10 ton tıbbi atığı bertaraf ediyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın önemli çevre yatırımlarından olan ve Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde faaliyetini sürdüren Büyükşehir Belediyesi Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisleri’nin yarınlara daha temiz bir çevre bırakmak için aktif şekilde çalıştığını söyledi. Korona virüs salgını nedeniyle tıbbi atıkların bertarafının daha çok önem kazandığını kaydeden Başkan Altay, “Konya il sınırları içerisinde yaklaşık bin 145 sağlık kuruluşundan topladığımız tıbbi atıkları çevreci tesisimizde bertaraf ederek insan sağlığına ve doğaya zarar vermesinin önüne geçiyoruz. Tesiste basınçlı buhar yöntemiyle sterilize edilen tıbbi atıklar, evsel atık niteliği kazandırıldıktan sonra Konya Katı Atık Düzenli Depolama Sahası’nda bertaraf ediliyor. Çevre dostu tesisimizde sadece 2021 yılında 3 bin 375 ton tıbbi atık bertaraf edildi” dedi.

Tesislerde; sağlık kuruluşlarından kaynaklanan enfekte atıklar (pansuman malzemeleri), kan bulaşmış atıklar ve kesicidelici malzemeler (enjektörler ve bisturiler) sterilize edilerek bertaraf ediliyor.

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