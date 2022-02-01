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Sağlık Bakanı Koca'nın acı günü

DHA

Sağlık Bakanı Koca'nın acı günü


Salih BÜYÜKSAMANCIDuygu KARAKOÇ/KONYA, (DHA)SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, memleketi Konya'da vefat eden babaannesi Fatma Koca'nın (89) cenazesine katıldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Konya'nın Kulu ilçesi Ömeranlı Mahallesi'nde oturan babaannesi Fatma Koca, dün akşam saatlerinde evinde yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle rahatsızlandı. Ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Koca yaşamını yitirdi.
Fatma Koca'nın cenazesi, bugün, öğle vakti Ömeranlı Camisi'nde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye katılan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, defin işlemlerinin ardından baba evinde taziyeleri kabul etti, ardından Ankara'ya gitmek için yola çıktı.DHA-Genel Türkiye-Konya Salih BÜYÜKSAMANCIDuygu KARAKOÇ
2022-02-01 14:51:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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