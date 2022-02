Başkan Hasan Kılca muhtarlarla bir araya geldi

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca ve AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, Karatay Muhtarlar Derneği’nde muhtarlarla buluştu. İlçe ile ilgili pek çok konunun istişare edildiği buluşmada Karatay’daki yatırımlar ve yeni projeler ele alındı.

Muhtarlarla hem kendi mahallelerinde hem de periyodik olarak gerçekleştirilen toplantılarda sık sık bir araya geldiklerini, mahallelerin talep, öneri ve şikayetlerini dinlemeye, çözüm önerileri üretmeye önem verdiklerini aktaran Başkan Hasan Kılca, aralarındaki iletişim ve diyaloğu bu tür buluşmalarla güçlü tutup vatandaşlara daha kaliteli ve hızlı hizmet ulaştırdıklarını söyledi. Temel amaçlarının istişare ederek ortak akılla çalışma yürütmek olduğunun altını çizen Kılca, geleceğin Karatay’ını inşa ederken muhtarlardan ciddi destekler aldıklarını belirtti.



“Hizmetlerimizde muhtarımızın deneyim ve tecrübelerinden faydalanıyoruz”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca şunları aktardı: “Muhtarlarımızla sık sık bir araya gelerek hem mahallemizdeki hem de belediyemizdeki çalışmalarla ilgili kendileriyle istişare ediyoruz. Bugün de muhtarlarımızla bir araya gelerek güzel ve faydalı bir istişare toplantısı yaptık, hizmetlerimizi anlatarak yeni yatırımlarımız hakkında bilgiler verdik. Muhtarlarımızın taleplerini birebir öğrenme fırsatına ulaştık. Çok şükür bunun bereketini de hizmetlerimizde yaşıyoruz. Çözüm odaklı ve katılımcı belediyecilik anlayışından ödün vermeden, toplumun tüm kesimlerinin sesine kulak verip, hizmetlerimizdeki kalite standardını bu anlayış doğrultusunda yükseltiyoruz. Bizler muhtarlarımızı her zaman en önemli yol ve mesai arkadaşlarımız olarak görmeye ve onların tecrübeleri, deneyimlerinden her zaman faydalanarak ihtiyaç duydukları tüm hizmetleri layıkıyla yerine getirmeye devam edeceğiz” dedi.

Ziyaretlerinden dolayı Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya memnuniyetlerini dile getiren mahalle muhtarları da Karatay Belediyesi ile aralarındaki uyumlu ve koordinasyonlu çalışmanın her geçen gün daha da güçlendiğini ifade edip, katkılarından dolayı Hasan Kılca’ya teşekkürlerini ilettiler.

