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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KTO Karatay Üniversitesi’nden gıda zehirlenmesi şüphesiyle ilgili açıklama

İHA

KTO Karatay Üniversitesi’nden gıda zehirlenmesi şüphesiyle ilgili açıklama

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi yemekhanesinde yedikleri yemekten etkilenenlerle ilgili üniversiteden açıklama yapıldı. Açıklamada, “KTO Karatay Üniversitesi olarak son hastamız hastaneden çıkana kadar süreci yakından takip edeceğimizi belirtiyor ve bu üzücü olaydan etkilenen tüm hastalarımıza acil şifalar diliyoruz” denildi.
KTO Karatay Üniversitesi’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi: “KTO Karatay Üniversitesi, hizmet sağladığı birçok alanda Türk Standartları Enstitüsü tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde sorumluluklarını yerine getirmekte ve hijyen kurallarına azami düzeyde önem vererek gerekli kalite süreçlerini başarıyla yürütmektedir. Kampüsteki yemeiçme faaliyetlerinin müstecirler tarafından yürütüldüğü üniversitemizde bugüne kadar yaşanmamış üzücü bir olay vuku bulmuş ve 1 Şubat Salı günü üniversitemiz yemekhanesinde yemek yiyen bazı öğrencilerimiz, akademik ve idari personelimiz ve kamp için üniversitemizde bulunan lise öğrencileri yedikleri yemekten etkilenmiştir. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle üniversitemiz sağlık hizmetlerine başvuran 60’ın üzerindeki kişiye anında tıbbi müdahalede bulunularak hastaneye sevkleri sağlanmıştır. Şu anda farklı hastanelerde tedavi altında bulunan hastalarımızın hayati tehlikeleri bulunmamakta ve tedavi süreçleri üniversitemiz tarafından yakinen takip edilmektedir. Üniversitemiz sürecin sağlıklı yürütülebilmesi adına hızla aksiyon alarak tüm paydaşlarını resmi iletişim kanalları vasıtasıyla bilgilendirmiş, sürekli olarak takibi yapılan yemeklerin numuneleri ilgili kamu kurumlarıyla paylaşılmış ve laboratuvar analiz sonuçları beklenmektedir. Ayrıca üniversitemiz yemekhanesinde bugün yemek yiyen kişiler tek tek aranarak sağlık durumları kontrol edilmiştir. KTO Karatay Üniversitesi olarak son hastamız hastaneden çıkana kadar süreci yakından takip edeceğimizi belirtiyor ve bu üzücü olaydan etkilenen tüm hastalarımıza acil şifalar diliyoruz” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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