Mahsur kalan yavru köpek, robotik kanal görüntüleme sistemiyle kurtarıldı

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Duygu KARAKOÇ/ KONYA, (DHA)KONYA'da, kanalizasyon borusunda mahsur kalan yavru köpek, robotik kanal görüntüleme sistemi ile yerinin tespit edilmesinin ardından kazı çalışmasıyla 4,5 saatte kurtarıldı.

Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Suha Sokak'ta dün akşam kanalizasyondan köpek sesi duyanlar, Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ile Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KOSKİ) ekiplerine durumu bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, robotik kanal görüntüleme sistemiyle köpeğin mahsur kaldığı yeri tespit etti. Yavru köpek, 3,5 metrelik alanda yapılan kazı çalışmasının ardından 4,5 saatte mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. Köpek, belediyenin 'Canbulan' adlı, hayvanlar için hazırlanan ambulansıyla Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi´ne götürüldü. DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez Duygu KARAKOÇ

2022-02-02 15:35:11



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