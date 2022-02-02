Park halindeki midibüs alev alev yandı

'Böyle böyle 3 iş yapsam 27 milyon zarardayım!'

Hadise ile Mehmet Dinçerler arasında neler oluyor?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Konya'nın Ereğli ilçesinde park halindeki midibüs alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, dün akşam saatlerinde eski odun deposu bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinde bulunan yolcu midibüsünün motor bölümünde elektrik kablolarından yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçtaki yangına müdahale etti. Midibüsün motor bölümünde çıkan yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası yapılan ilk incelemede elektrik tesisatındaki kablolardan yangının çıktığı değerlendirilirken, soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.