Rektör Aksoy, Gönüllülük Kampı’nda gençlerle buluştu

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü koordinesinde Konya’da “Gönüllülük” temasıyla düzenlenen 6’ncı Tematik Kış Kampları kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, Şemsi Tebrizi Öğrenci Yurdu konferans salonunda yaptığı konuşmada, Konya’da 60 ilden yaklaşık 150 öğrenciyi ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Konya’nın üniversite şehri olmasının yanı sıra Selçuklu’ya payitahtlık yapan önemli bir şehir olduğunu ifade eden Prof. Dr. Aksoy, Selçuk Üniversitesi'nde akademik personel ve öğrenci olmanın kazanım olduğunu bildirdi. Prof. Dr. Aksoy, gönüllülükle yapılan işlerin, atılan adımların paha biçilemeyecek düzeyde olduğunu aktardı. Lisans eğitimi ve sonrasında sivil topluma yönelik gerçekleştirdiği çalışmaları anlatan Prof. Dr. Aksoy, öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Rektör Prof. Dr. Aksoy, “Bizler, gönül coğrafyamızdaki insanlarla paylaşıyor ve hareket ediyoruz. Bizim gönüllülüğümüz, bu vatanın evlatlarına duyulan sevdadır. Bu memleketin gençlerinin çok daha iyi yerlere gelmesidir. Bize emanet edilen çocukların çok iyi şartlarda yetişmesine, emanet edilen kurumların çok iyi hizmetler sunmasına ve çok iyi şartlarda hizmet vermesine odaklanıyoruz. Şehitlerimizin ve gazilerimizin bir bedel ödeyerek şehitlerimizin evlatlarının bu topraklarda yetim kaldığı bir ortamda, biz de bu noktada yaptığımız hizmetleri sorumluluk, hedef ve idealler üzerine yapmalıyız. Adına ister aşk ya da başka bir şey deyin; gönüllülük durumunda ne karda üşürsünüz ne yazın terlersiniz. Bu topraklardan çıkıp bu toprakların aleyhine çalışan insanlar da gördük. Bugün de görüyoruz. Bizim sevdamız, bu toprakların yükselişine ve evlatlarınadır. Bu toprakların evlatlarını yetiştirirken onların çok daha iyi işler yapabileceğine inanıyoruz. Biz bu topraklarda var olma mücadelesini bin yıldır veriyorsak gelecek yüzyıl da Türkiye’nin gelecek yüzyılı olacak. Bunun olma aracı da gençlerimizin çok iyi yetişmesi ve yetiştirilmesidir” diye konuştu.

Program, sorucevap bölümünün ardından Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin’in Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy’a hediye takdimiyle sona erdi.

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