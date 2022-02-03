Konya’da Şivlilik geleneği yaşatılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya’da Şivlilik geleneği yaşatılıyor

İHA

Konya'da mübarek üç ayların başlangıcında kutlanan Şivlilik Geleneği yaşatılmaya devam ediyor. Sabah saatlerinde sokağa çıkan çocuklar ellerinde poşetlerle, "Şivlilik" diyerek kapı kapı hediyelerini topladı.

Konya’da Şivlilik geleneği yaşatılıyor

Konya’da mübarek üç ayların başlangıcında kutlanan Şivlilik Geleneği yaşatılmaya devam ediyor. Sabah saatlerinde sokağa çıkan çocuklar ellerinde poşetlerle, "Şivlilik" diyerek kapı kapı hediyelerini topladı.
Üç ayların başlangıcında Konya halkı tarafından kutlanan “Şivlilik” geleneğinin hazırlıkları günler öncesinden başladı. Vatandaşlar çocuklara hediye edilecek çeşitli atıştırmalıkları alışveriş yaparak evlerinde hazır etti. Sabah saatlerinde ise çocuklar kapı kapı dolaşarak “Şivlilik” topladı. Sokaklarda şeker, çikolata toplayan çocuklar, mutluluklarını dile getirdi. Bazı aileler çocukları ile birlikte geleneği yaşatmak için çocuklarla şeker topladı.
Çocuklara iş yerinden şivlilik dağıtan ve bu geleneklerle eski günleri hatırladıklarını dile getiren Enes Çakır (35), "Biz de çocukluğumuzda şivlilik toplardık ve çok hoşumuza giderdi. Eskiden tabii bu kadar çeşitli ürünler yoktu. Bizim zamanımızda kırık leblebiler, üzüm ve gofretler vardı onları toplardık. Şimdi çocukları görünce o günler aklıma geldi. Gerçekten bu gelenek Konya'mızın en güzel adeti. Bundan dolayı da Konyalı olmaktan gurur duyuyorum. Bu gelenek Konya'dan başka bir yerde yok. Kandilin, bu hayırlı günlerin çocukların milli ve manevi değerlerini bu vesile ile tanımasına vesile oluyoruz" dedi.

"Bu geleneklerimiz çocuklarımıza örnek olsun"
Çocuklarıyla beraber şivlilik için dışarıya çıkan ve bu manevi geleneği çocuklarına öğretmeye çalıştığını anlatan Sıla Tanı, "Bu gelenek çok güzel, özellikle çocukları çok mutlu ediyor. Sabahın erken saatinde uyandılar ve şivlilik toplamaya başladılar. Konya'ya özgü çok güzel bir gelenek bence. Çocuklarımız bu sayede hem kandil kutlamasını yapıyorlar, hem de mübarek kandilimize daha güzel başlıyoruz bu şekilde herkesin kandili mübarek olsun" ifadelerini kullandı.
Apartman sakinleri tarafından çocuklar için alınan hediyeleri çocuklara dağıtan site görevlisi Mehmet Gölcük (63), "Eskiden beri devam ediyor bu geleneklerimiz. Sağolsun komşularımızın hepsi aldı, geldi buraya yönetim olarak teslim ettiler. Biz de çocuklarımıza dağıtıyoruz. Allah'ım bu günlere tekrar kavuşmayı nasip eylesin. Bu geleneklerimiz çocuklarımıza örnek olsun. Atadan, dededen bu günlere kadar bu şekilde geldi, bu şekilde de gitmesini istiyoruz" diye konuştu.
Şivlilik toplayan çocuklar ise erken saatlerde hazırlanarak dışarıya çıktıklarını, şivlilik topladıklarını ve çok mutlu olduklarını dile getirdiler.

Şivlilik'te çocuklar hatırlanıyor, mutlu ediliyor
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras Alanında kayıt altına alınan Şivlilik Geleneği hakkında şu bilgiler veriliyor:
"Şivlilik, Konya’da Hicri takvime göre üç ayların başlangıcı olan Recep ayının ilk Perşembe'sini Cuma'ya bağlayan gecede ve Regaip Kandili sabahı çocuklarca yapılan kandil kutlama geleneğidir. Konya’da bu güne 'ilk namaz' adı da verilir. Kandilden bir hafta önce çocuklar, gece sokağa çıkarak bu günün geleceğini, trampetlerle, kavallarla, fenerlerle mahalle mahalle dolaşarak haber verirler. Fenerini alan çocuk sokağa çıkar, yol ortasına gerilen ipe fenerini asar, bütün dükkanlar rengarenk, irili ufaklı karpuz, davul, sünme, kuyruklu ismi verilen kağıt fenerlerle, mumlarla donatılır. Çocuklar yakılan ateşin etrafında halka olur ve fener alayına katılırlar. Regaip Gecesinin sabahı ellerine birer torba alan çocuklar kapıları çalmadan içeriye girer;
Şivli şivli şişirmiş,
Erken kalkan pişirmiş,
İki çörek bir börek,
Bize namazlık gerek. Şivliliiiiik... diye bağrışırlar. Ev sahibi önceden hazırlanan kuru üzüm, leblebi, incir, iğde gibi çerezlerden ve günümüzde daha çok şekerlemelerden çocuklara dağıtır. Aynı gün, hemen her evde, yağda kızartılmış mayalı hamurdan 'bişi' yapılır ve yufkaların arasına konur. Buna pekmezle yapılmış un helvası ilave edildiği de olur. Bişiler komşulara dağıtılır. İkindi ile akşam namazı arasında mezar ziyaretleri yapılır, yatsı namazında camilerde mevlit okunur. Şivlilik günü aile büyükleri, komşu ve akraba ziyaretleri yapılır, 'namazın mübarek olsun' temennisinde bulunulur. Bu ziyaretler sırasında önce yemek, ardından da çerez ve meyvelerden oluşan Şivlilik ikramı yapılır. Çocukların hatırlandığı, mutlu edildiği Şivlilik, aynı zamanda birlik ve beraberlik duygularının pekiştirildiği bir gelenek olarak geçmişten günümüze varlığını sürdürmektedir."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kululu judocu Edirne’den altın madalyayla döndü
YEREL HABERLER Kululu judocu Edirne’den altın madalyayla döndü
Meram Belediyesi şivlilikte hastanede yatan çocukları unutmadı
YEREL HABERLER Meram Belediyesi şivlilikte hastanede yatan çocukları ...
Selçuklu Belediyespor Bisiklet Takımı Türkiye şampiyonu
YEREL HABERLER Selçuklu Belediyespor Bisiklet Takımı Türkiye ...
İttifak Holding Konyaspor'da GZT Giresunspor hazırlıkları devam ediyor
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor'da GZT Giresunspor ...
Rektör Aksoy, Gönüllülük Kampı’nda gençlerle buluştu
YEREL HABERLER Rektör Aksoy, Gönüllülük Kampı’nda gençlerle buluştu
Kanserde erken teşhis ve tedavi çok önemli
YEREL HABERLER Kanserde erken teşhis ve tedavi çok önemli
'Yeşil Tribün' projesi, Giresunspor maçında devam edecek
YEREL HABERLER 'Yeşil Tribün' projesi, Giresunspor maçında devam ...
Konyaspor’da Giresunspor maçı hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER Konyaspor’da Giresunspor maçı hazırlıkları sürüyor
Park halindeki midibüs alev alev yandı
YEREL HABERLER Park halindeki midibüs alev alev yandı
Mahsur kalan yavru köpek, robotik kanal görüntüleme sistemiyle kurtarıldı
YEREL HABERLER Mahsur kalan yavru köpek, robotik kanal görüntüleme ...
Konya’nın ihracatı 2022’ye de artışla başladı
YEREL HABERLER Konya’nın ihracatı 2022’ye de artışla başladı
Kanalizasyon hattına giren yavru köpeğe kurtarma operasyonu
YEREL HABERLER Kanalizasyon hattına giren yavru köpeğe kurtarma ...
Kar yığınları kamyonlarla taşınıyor
YEREL HABERLER Kar yığınları kamyonlarla taşınıyor
Konya’da kaçak sigara operasyonu: 7 gözaltı
YEREL HABERLER Konya’da kaçak sigara operasyonu: 7 gözaltı
Acıgöl krater gölünden kar manzaraları Konya’nın Karapınar ilçesinde volkanik patlama sonucu oluşan Acıgöl krater gölünü ziyaret eden vatandaşlar, her mevsim farklı manzaralar buluyor
YEREL HABERLER Acıgöl krater gölünden kar manzaraları Konya’nın ...
Konya’da tırların kupası koptu: 3 yaralı
YEREL HABERLER Konya’da tırların kupası koptu: 3 yaralı
Pandemiye rağmen Konya Numune Hastanesi'nde 2 bin göz ameliyatı
YEREL HABERLER Pandemiye rağmen Konya Numune Hastanesi'nde 2 bin göz ...
Üniversite yemeğinden zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 63 kişi taburcu oldu
YEREL HABERLER Üniversite yemeğinden zehirlenme şüphesiyle hastaneye ...
KTO Karatay Üniversitesi’nden gıda zehirlenmesi şüphesiyle ilgili açıklama
YEREL HABERLER KTO Karatay Üniversitesi’nden gıda zehirlenmesi ...
Üniversitede yemek yiyen 63 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu (2)
YEREL HABERLER Üniversitede yemek yiyen 63 kişi, zehirlenme ...
Üniversitede yemek yiyen 30 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu
YEREL HABERLER Üniversitede yemek yiyen 30 kişi, zehirlenme ...
Üniversitede yemek yiyen 30 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu
YEREL HABERLER Üniversitede yemek yiyen 30 kişi, zehirlenme ...
Başkan Hasan Kılca muhtarlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Hasan Kılca muhtarlarla bir araya geldi
Başkan Altay 2022 Hububat desteği için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti
YEREL HABERLER Başkan Altay 2022 Hububat desteği için Cumhurbaşkanı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.