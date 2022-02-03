Kululu judocu Edirne’den altın madalyayla döndü

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Konya’nın Kulu İlçe Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği judocusu Mevlüt Akmaz, Edirne’de düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Judo Şampiyonasında altın madalya kazandı.

13 Şubat tarihlerinde Edirne’de gerçekleştirilen Türkiye İşitme Engelliler Judo Şampiyonasında madalyalar verildi. Kulu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği sporcusu Mevlüt Akmaz, 100 kilogramda Türkiye şampiyonu oldu. Akmaz, müsabakalarda göstermiş olduğu başarılı performansı ile rakiplerini yenerek altın madalya kazandı. Akmaz'ın şampiyonluğu Kulu'da da sevinçle karşılandı.

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