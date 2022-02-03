Konya Büyükşehirli bisikletçiler Türkiye Şampiyonası’nda göz doldurdu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya Büyükşehirli bisikletçiler Türkiye Şampiyonası’nda göz doldurdu

İHA

Konya Büyükşehirli bisikletçiler Türkiye Şampiyonası’nda göz doldurdu

Konya Büyükşehir Belediyesporlu bisikletçiler, Antalya’nın Alanya ilçesinde gerçekleştirilen Türkiye Bisiklet Şampiyonası 1.Etap Sezon Açılışı Puanlı Yol Yarışları’nda takım halinde ve bireyselde 1 altın, 1 gümüş, 3 bronz olmak üzere 5 madalya birden kazandı.
Türkiye Bisiklet Şampiyonası 1.Etap Sezon Açılışı Puanlı Yol Yarışları, Antalya’nın Alanya ilçesinde gerçekleştirildi. Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 600’e yakın sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen yarışlarda sporcular bitiş noktasına en önce ulaşmak için büyük bir mücadele sergiledi. Konya Büyükşehir Belediyesporlu bisikletçiler de kıran kırana geçen yarışlarda hem takım halinde hem de bireysel branşlarda topladıkları madalyalarla göz doldurdu. Büyükşehir Belediyespor Yıldız A Erkekler’de takım halinde birinci olarak altın, Büyük Erkekler’de de takım halinde ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Ayrıca Mustafa Tarakçı, Genç Ferdi Yarışı ile Kriteryum Yarışında gösterdiği performansla üçüncülük kürsüsüne çıkarak bronz madalya kazandı. Büyükşehir Belediyespor, Genç Erkekler kategorisinde de takım halinde yine üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.
Türkiye Şampiyonası 2. Etap Puanlı Yol Yarışları ise 1415 Mart tarihlerinde Aydın Didim’de düzenlenecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Özkan çocuklara şivlilik dağıttı
YEREL HABERLER Vali Özkan çocuklara şivlilik dağıttı
Konyaspor, Cikalleshi ile sözleşme yeniledi
YEREL HABERLER Konyaspor, Cikalleshi ile sözleşme yeniledi
Konyaspor ile Giresunspor 2. randevuda
YEREL HABERLER Konyaspor ile Giresunspor 2. randevuda
Başkan Altay Konyalı çocukları şivlilik hediyeleriyle sevindiriyor
YEREL HABERLER Başkan Altay Konyalı çocukları şivlilik hediyeleriyle ...
Kululu judocu Edirne’den altın madalyayla döndü
YEREL HABERLER Kululu judocu Edirne’den altın madalyayla döndü
Meram Belediyesi şivlilikte hastanede yatan çocukları unutmadı
YEREL HABERLER Meram Belediyesi şivlilikte hastanede yatan çocukları ...
Selçuklu Belediyespor Bisiklet Takımı Türkiye şampiyonu
YEREL HABERLER Selçuklu Belediyespor Bisiklet Takımı Türkiye ...
İttifak Holding Konyaspor'da GZT Giresunspor hazırlıkları devam ediyor
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor'da GZT Giresunspor ...
Konya’da Şivlilik geleneği yaşatılıyor
YEREL HABERLER Konya’da Şivlilik geleneği yaşatılıyor
Rektör Aksoy, Gönüllülük Kampı’nda gençlerle buluştu
YEREL HABERLER Rektör Aksoy, Gönüllülük Kampı’nda gençlerle buluştu
Kanserde erken teşhis ve tedavi çok önemli
YEREL HABERLER Kanserde erken teşhis ve tedavi çok önemli
'Yeşil Tribün' projesi, Giresunspor maçında devam edecek
YEREL HABERLER 'Yeşil Tribün' projesi, Giresunspor maçında devam ...
Konyaspor’da Giresunspor maçı hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER Konyaspor’da Giresunspor maçı hazırlıkları sürüyor
Park halindeki midibüs alev alev yandı
YEREL HABERLER Park halindeki midibüs alev alev yandı
Mahsur kalan yavru köpek, robotik kanal görüntüleme sistemiyle kurtarıldı
YEREL HABERLER Mahsur kalan yavru köpek, robotik kanal görüntüleme ...
Konya’nın ihracatı 2022’ye de artışla başladı
YEREL HABERLER Konya’nın ihracatı 2022’ye de artışla başladı
Kanalizasyon hattına giren yavru köpeğe kurtarma operasyonu
YEREL HABERLER Kanalizasyon hattına giren yavru köpeğe kurtarma ...
Kar yığınları kamyonlarla taşınıyor
YEREL HABERLER Kar yığınları kamyonlarla taşınıyor
Konya’da kaçak sigara operasyonu: 7 gözaltı
YEREL HABERLER Konya’da kaçak sigara operasyonu: 7 gözaltı
Acıgöl krater gölünden kar manzaraları Konya’nın Karapınar ilçesinde volkanik patlama sonucu oluşan Acıgöl krater gölünü ziyaret eden vatandaşlar, her mevsim farklı manzaralar buluyor
YEREL HABERLER Acıgöl krater gölünden kar manzaraları Konya’nın ...
Konya’da tırların kupası koptu: 3 yaralı
YEREL HABERLER Konya’da tırların kupası koptu: 3 yaralı
Pandemiye rağmen Konya Numune Hastanesi'nde 2 bin göz ameliyatı
YEREL HABERLER Pandemiye rağmen Konya Numune Hastanesi'nde 2 bin göz ...
Üniversite yemeğinden zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 63 kişi taburcu oldu
YEREL HABERLER Üniversite yemeğinden zehirlenme şüphesiyle hastaneye ...
KTO Karatay Üniversitesi’nden gıda zehirlenmesi şüphesiyle ilgili açıklama
YEREL HABERLER KTO Karatay Üniversitesi’nden gıda zehirlenmesi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.