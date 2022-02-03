Konya Büyükşehirli bisikletçiler Türkiye Şampiyonası’nda göz doldurdu

Konya Büyükşehir Belediyesporlu bisikletçiler, Antalya’nın Alanya ilçesinde gerçekleştirilen Türkiye Bisiklet Şampiyonası 1.Etap Sezon Açılışı Puanlı Yol Yarışları’nda takım halinde ve bireyselde 1 altın, 1 gümüş, 3 bronz olmak üzere 5 madalya birden kazandı.

Türkiye Bisiklet Şampiyonası 1.Etap Sezon Açılışı Puanlı Yol Yarışları, Antalya’nın Alanya ilçesinde gerçekleştirildi. Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 600’e yakın sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen yarışlarda sporcular bitiş noktasına en önce ulaşmak için büyük bir mücadele sergiledi. Konya Büyükşehir Belediyesporlu bisikletçiler de kıran kırana geçen yarışlarda hem takım halinde hem de bireysel branşlarda topladıkları madalyalarla göz doldurdu. Büyükşehir Belediyespor Yıldız A Erkekler’de takım halinde birinci olarak altın, Büyük Erkekler’de de takım halinde ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Ayrıca Mustafa Tarakçı, Genç Ferdi Yarışı ile Kriteryum Yarışında gösterdiği performansla üçüncülük kürsüsüne çıkarak bronz madalya kazandı. Büyükşehir Belediyespor, Genç Erkekler kategorisinde de takım halinde yine üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Şampiyonası 2. Etap Puanlı Yol Yarışları ise 1415 Mart tarihlerinde Aydın Didim’de düzenlenecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.