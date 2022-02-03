Hasan Kılca: “Çocuklarımız gönlümüzün en güzel yerinde”

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi Karatay Kent Konseyi, üç ayların başlangıcı ve Regaib Kandili dolayısıyla asırlardır Konya’da sürdürülen şivlilik geleneğini yaşatmak için ilçe genelinde birçok etkinlik düzenledi. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da düzenlenen etkinliklere katılarak çocukların Şivlilik coşkusuna ortak oldu.

Yüzyıllardır devam eden ve tüm şehri saran sevinciyle üç ayların başlangıcı ve Regaib Kandili, her yıl olduğu gibi bu yıl da Konya’da bambaşka kutlanıyor. Bu özel günde sürdürülen “Şivlilik” geleneği, Karatay’da yaşatıldı. Karatay Belediyesi Kent Konseyi de düzenlediği birbirinden renkli etkinliklerle bu geleneğe katkı sundu. Karatay Kent Konseyi, ilçenin birçok yerinde çocuklara özel hem eğlenceli oyunlar ve gösteriler yaptı hem de onlara şivlilik ikram ederek sevinçlerine ortak oldu.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da, Karatay Belediyesi Kent Konseyi tarafından ilçede düzenlenen etkinliklere katılarak çocuklara hem şivlilik dağıttı hem de onlarla çeşitli oyunlar oynadı. Başkan Hasan Kılca, gelenek ve milli değerlerin yaşatılmasının önemine değinerek, üç ayların gelişi dolayısıyla sadece Konya’da sürdürülen şivlilik kültürünün de bu bağlamda önemli olduğunun altını çizdi. Şivliliğin çocukların sevindirildiği güzel bir gelenek olduğunu aktaran Başkan Kılca, “Üç aylara girilmiş olmanın sevinci, hepimizi mutlu ediyor. Konya şehir kültüründe önemli bir yer tutan ve nesilden nesile aktarılan şivlilik de bu mutluluğumuza ayrı bir heyecan katıyor. Bugün Konyamız’ın her yerinde ayrı bir sevinç vardı. Şehrimizin tamamına yayılan bu coşku hiç bitmesin inşallah. Bizler de bu coşkuya katkı sunmak adına çocuklarımızı belediyemizde ağırladık. Ardından Karatay Kent Konseyimiz, ilçemizin birçok noktasında çocuklarımıza şivlilik ikram etti. Yine onlar için özel düzenlediğimiz etkinliklerle gelenek ve göreneklerimizi yaşatmaya gayret ettik. Bizler de onlarla bir araya gelerek keyiflerine ortak olduk. Çocukların hatırlandığı, mutlu edildiği aynı zamanda da birlik ve beraberlik duygularının pekiştirildiği bu güzel kültürün geleceğe aktarılması için üstümüze düşeni yapmaya devem edeceğiz. Çünkü çocuklarımız gönlümüzün en özel yerindeler” ifadelerini kullandı.

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