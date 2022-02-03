Konya-Antalya karayolu trafiğe açıldı

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Konya’nın Seydişehir ilçesinde akşam saatlerinde kar nedeniyle trafiğe kapatılan KonyaAntalya karayolu, kar yağışının durmasının ardından tüm araçların geçişine açıldı.

İç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan KonyaAntalya karayolu bugün öğleden sonra yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatılmıştı. Yaklaşık 4 saat trafiğe kapalı kalan yolda kar yağışının durmasının ardından çalışma başlatan karayolları ekipleri, yolu tekrar trafiğe açtı. Marangozlar Kavşağı'nda bekletilen araçlar da yola devam etti. Bölge trafik ve jandarma ekipleri karayollarında kontrollerine devam ediyor.

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