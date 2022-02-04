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Atilla ATMACA/ EREĞLİ (Konya), (DHA)KONYA'nın Ereğli ilçesinde, otobüsün kavşakta TIR'la çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 11 yolcu yaralandı.

Kaza, saat 02.30 sıralarında, KonyaAdana kara yolu Türkmen köyü yolu kavşağında meydana geldi. Hüseyin Şahin yönetimindeki 34 DVT 88 plakalı yolcu otobüsü, iddiaya göre, aniden yola çıkan Cahit Erdoğmuş'un kullandığı 33 CUB 99 plakalı TIR'la çarpıştı. Kazada sürücüler yaralanmazken, otobüsteki 33 yolcudan 11'i ise yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Atilla ATMACA

2022-02-04 11:14:51



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