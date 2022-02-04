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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karatay Belediyesi’nden engelleri ortadan kaldıracak bir proje daha

İHA

Karatay Belediyesi’nden engelleri ortadan kaldıracak bir proje daha

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi ilçeye kazandırdığı yatırımlarına her gün bir yenisini ekiyor. Engelli bireylerin ve ailelerinin faydalanabileceği “Engelsiz Yaşam Merkezi” Karatay’da hayata geçiyor.
Köprübaşı Mahallesi’nde 7 bin 200 metrekare inşaat alanı üzerinde inşa edilecek olan “Engelsiz Yaşam Merkezi”nde eğitim odaları, 06, 712 ile 1318 yaş arası gündüz bakım birimi, atölyeler, konferans salonu, drama atölyesi, kapalı spor salonu, kafeterya ve mescit bulunacak. Engelsiz Yaşam Merkezi projesi ile ilçede yaşayan özel gereksinimli bireylerin eğitimlerine katkı sunulması, sosyal aktivitelere katılımlarının sağlanması ve becerilerinin geliştirilmesine destek olunmasının yanı sıra engellilerin ailelerinin de gündelik yaşamlarının kolaylaştırılması amaçlanıyor. Engelliler, çeşitli atölyelerin bulunacağı merkezde hem zamanlarını daha verimli geçirecek hem becerilerini daha da geliştirebilecek eğitim programları ve etkinliklere katılacak.

Projenin protokolü imzalandı
İlçeye kazandırılacak olan Engelsiz Yaşam Merkezi için hazırlanan protokol; Konya Valisi Vahdettin Özkan, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İbrahim Akyüz, Karatay Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Şevik ile Karatay Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürü Tayfur Cengiz’in katılımıyla Konya Valiliği’nde düzenlenen törenle imzalandı.
Konya Valisi Vahdettin Özkan, “Engelsiz Yaşam Merkezi'nin toplumun dokunulması gereken kesimine yönelik bir proje olması açısından önemli olduğunun altını çizdi. Vali Özkan, “Engelli bireylerimize dokunmak, onların rehabilite olmalarına imkan sunmak ve yaşam kalitelerine katkı sunmak son derece önemli. Devletimizin ve hükümetimizin belirlediği kurallar çerçevesinde bu projelerin vatandaşlarımızın da teveccühüne mazhar olmuş mahalli idareler tarafından yapılması çok daha kıymetli. Konya'mızın belediyeleri, geleneksel hizmetlerinin yanında eğitime, sağlığa, sosyal ve kültürel alanlarda güzel bir çaba içerisindeler. Bu kapsamda Karatay Belediyemiz de içinde eğitim, yaşam, sosyal ve spor alanlarının bulunduğu Engelsiz Yaşam Merkezi projesini uygulamaya koyarak bu alanda şehrimize nitelikli bir hizmetin sunulmasına katkı sunacak. Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca’nın da insanı hizmet odağına koyan hassasiyeti oldukça yüksek. Bunun güzel bir örneği olan Engelsiz Yaşam Merkezi’nin protokolünü imzalayarak da bunu bir kez daha göstermiş oldular. Ben bu vesileyle şehrimize ve insanımıza sunulacak bu nitelikli hizmet için Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya teşekkür ediyorum” dedi.

“Engelli bireylerimiz için çok yönlü merkez olacak”
Karatay Belediye Balkanı Hasan Kılca, Karatay’da yaşayan engelli vatandaşlar ve ailelerinden gelen bütün taleplerin en ince ayrıntısına kadar değerlendirildiğini aktararak “Engelsiz Yaşam Merkezi” projesinin de bu doğrultuda şekillendiğini ifade etti. Engelsiz Yaşam Merkezi’nin, engelli bireylerin eğitim ve sosyal hayata katılımlarını kolaylaştırmada önemli katkılar sunacağını söyleyen Başkan Hasan Kılca, “Devletimiz, hükümetimiz ve valiliğimiz bugüne kadar hep engelli vatandaşlarımızın yanında oldu. Bizler de belediyeler olarak bu alana katkıda bulunmaya devam ediyoruz. Çünkü onların ne tür sıkıntılar çektiğini ve hangi ihtiyaçlarının olduğunu biliyoruz. Engelsiz Yaşam Merkezi projemizle amacımız, şehrimizdeki engelli bireyleri evlerinden alarak eğitimlerinden rehabilitelerine, spordan kültüre hatta üretime kadar pek çok alana katkı sunmak. Engelli vatandaşlarımızın aileleri de bu süreçte kendilerine biraz daha zaman ayırma fırsatı bulacaklar. Büyük önem verdiğimiz bu projenin hayata geçiriyor olmaktan ayrıca mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

“Tüm imkanlarımızla engelli vatandaşlarımız ve ailelerinin yanındayız”
Hasan Kılca, Engelsiz Yaşam Merkezi’nin proje ayrıntıları hakkında da bilgi verdi. Projenin Köprübaşı Mahallesi’nde hayata geçeceğini belirten Kılca, “Projemiz hazır. Protokolünü de imzaladık. İnşallah en kısa sürede inşaatına başlayıp merkezimizi tamamladıktan sonra burayı Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze teslim edeceğiz. 7 bin 200 metrekare inşaat alanına sahip merkezimizde; eğitim odaları birimi, gündüz bakım birimi, atölyeler, konferans salonu, drama atölyesi, kapalı spor salonu, kafeterya ve mescit olacak. Engelli kardeşlerimiz burada hiçbir engelle karşılaşmadan her türlü ihtiyaçlarına cevap alabilecekler. Projemizin hayırlı olmasını diliyor, çok yönlü tarzdaki bu merkezimiz ve daha birçok projemizle engelli kardeşlerimiz ile ailelerinin yanında olmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Engelsiz Yaşam Merkezi projesine dair detayların yer aldığı protokol; Konya Valisi Vahdettin Özkan, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İbrahim Akyüz tarafından imzalandı.

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