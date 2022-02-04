Akşehir’de sahipsiz sokak hayvanları beslenmeye devam ediyor

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi, soğuk havalarda yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını beslemeyi sürdürüyor.

Soğuk hava şartlarında yaşamları zorlaşan sokak hayvanları için alınacak küçük önlemlerle hayatlarını kurtarma amacıyla çalışan Akşehir Belediyesi, bu çalışmalarını STK, gönüllü hayvan severler ve resmi kurumlarla birlikte yürütmeye devam ediyor. Yeni projelerle gençlere farkındalık kazandıran Akşehir İlçe Gençlik Merkezi bünyesindeki gençlik lideri ve gönüllü gençler, Akşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ile birlikte sahipsiz sokak hayvanlarını besliyor. Akşehir’in giriş ve çıkışlarında, belirli bölgelerde bulunan besleme noktalarına mama ve yiyecek bırakılırken, sahipsiz hayvanların soğuktan etkilenmemesi için belediye ekipleri tarafından kış mevsimi boyunca beslenmeye devam edilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.