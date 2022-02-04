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Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 0 - Giresunspor: 0 (İlk yarı)

İHA

Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 0 - Giresunspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Konyaspor, Giresunspor’u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)
10. dakikada Michalak’ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Abdülkerim’in ön direkte yaptığı kafa vuruşunda top yandan dışarıya çıktı.
21. dakikada ceza sahası önü sol çaprazında topla buluşan Guilherme, Ahmed Hassan ile paslaşarak ceza sahasına girdi. Guilherme’nin sol çaprazdan yaptığı vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Okan’da kaldı.
27. dakikada Guilherme’nin sol kanattan kullandığı kornerde Adil’den seken top Abdülkerim’in önünde kaldı. Bu oyuncunun kale önü sağ çaprazından yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu ancak hakem Cüneyt Çakır Rahmanovic’in kaleci Okan’a faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx
Konyaspor: Erten xx, Skubic xx, Adil xx, Abdülkerim xx, Guilherme xx, Soner xx, Hadziahmetovic xx, Michalak xx, Rahmanovic xx, Amilton xx, Ahmed Hassan xx
Yedekler: Eray, Anicic, Bytyqi, Çekiçi, Barış, Musa, Oğulcan, Mpoku, Ahmet
Teknik Direktör: İlhan Palut
Giresunspor: Okan xx, Zeki xx, Diarra xx, Perez xx, Behich xx, Traore xx, Flavio xx, Suleymanov xx, Diabate xx, Serginho xx, Umut xx
Yedekler: Onurcan, Göktan, Arda, Doukara, Balde, Douglas, Sergen, Furkan, Fatih
Teknik Direktör: Hakan Keleş

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