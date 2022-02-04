Bakan Çavuşoğlu, Konya'da



Salih BÜYÜKSAMANCIDuygu KARAKOÇ/KONYA, (DHA)DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Konya'daki ziyaretinde ''5'inci İslami Dayanışma Oyunları'na Konya ev sahipliği yapacak. Bu spor oyunları çerçevesinde diplomasiyle ilgili ne yapabileceğimizi görüştük. Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız, aynı zamanda Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanlığı'nı da yürütüyor. Son derece başarılı yürütüyor. Kendisini canı gönülden tebrik ediyoruz. Bizim dış politikamıza da önemli bir katkıdır'' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Alanya İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği istişare toplantısına katılmak için Konya'ya geldi. AK Parti Konya İl Başkanlığı'nı ve Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'nı ziyaret eden Bakan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

''5'inci İslami Dayanışma Oyunları'na Konya ev sahipliği yapacak. Bu spor oyunları çerçevesinde diplomasiyle ilgili ne yapabileceğimizi görüştük. Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız, aynı zamanda Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanlığını da yürütüyor. Son derece başarılı yürütüyor. Kendisini canı gönülden tebrik ediyoruz. Bizim dış politikamıza da önemli bir katkıdır. Alanya ilçe teşkilatımız aileleriyle burada. Her yıl okul arasında, tatilde böyle bir istişare gerçekleştiriyorlar. Bu yıl Konya'yı seçtiler. Zaten KonyaAlanya yakın dayanışma içinde. Biraz sonra oraya giderek AK Parti Alanya ilçe teşkilatımızla, aileleriyle sohbet edeceğiz.''

Bakan Çavuşoğlu, bir otelde AK Parti Alanya İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği istişare toplantısını katıldı. Toplantının ardından da Antalya'ya hareket etti. DHA-Politika Türkiye-Konya Salih BÜYÜKSAMANCIDuygu KARAKOÇ

2022-02-04 21:36:09



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