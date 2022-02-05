İttifak Holding Konyaspor - GZT Giresunspor maçının ardından



İsmail AKKAYA - Salih BÜYÜKSAMANCI / KONYA, (DHA) - Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 24'üncü haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında GZT Giresunspor'u 1-0 mağlup etti. İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut ve GZT Giresunpor Teknik Direktörü Hakan Keleş, düzenlenen basın toplantısına katıldı.

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, kazanılan 3 puanın önemli olduğunu belirterek, şunları söyledi: ''Ligin ikinci yarısı ilerlemeye başladı. Her takım için zorlu haftalar. Çünkü her takım için sıralamadaki konumu, onlara bir hedefi işaret ediyor. Bugün de çok zor maçlardan bir tanesi olacağı belliydi. Çünkü Giresunspor son haftalarda biraz aşağı hatta yaklaştı ve bugün bunun reaksiyonunu onlardan bekliyorduk. Özellikle ilk yarı son derece dominant bir oyun oynadık. Rakip 3'üncü bölgeye, kendi 3'üncü bölgemize çok fazla girişler yaptık. Daha sonra son pas, son vuruş tercihleriyle bir şekilde skoru bulamadık. Bu konularda daha iyi olmalıydık. İkinci yarıya geldiğimizde bir 15 dakika aslında tempomuz düştü. Çok basit top kayıpları yapmaya başladık. Ama 60'dan sonra tekrar tempoyu yükselten bir Konyaspor, skoru bulan bir Konyaspor, çok geniş alanlarda geçiş alanları yakalayan bir Konyaspor vardı. Bunları yaparken de rakibe çok ciddi bir pozisyon vermedik. Skoru artıramasak da maçı 1-0 kazanmayı bildik. Çok önemli bir 3 puandı bizim için. Oyuncularıma mücadele için teşekkür ediyorum."

Trabzonspor ile aralarındaki puan farkının azalmasıyla ilgili soru üzerine Palut, ''Ligde iyi bir yerdeyiz kendi adımıza. Trabzonspor yarın bir maç oynayacak. Sonuçta gelecek hafta oraya gideceğiz. Bir şekilde biz ligde iyi yerde tutunmaya devam etmek istiyoruz. Takibimizi sürdürmek istiyoruz. Onun ötesinde mücadelemizi, oyunumuzu her maç devam ettirmek istiyoruz. Buna önümüzdeki haftaki maç da dahil" diye konuştu.

HAKAN KELEŞ: ALT SIRALARDAN KURTULMAK İSTİYORUZ

GZT Giresunpor Teknik Direktörü Hakan Keleş ise kaybettikleri için üzgün olduklarını ve alt sıralardan kurtulmak istediklerini belirterek, ''Kaybetmeyebilirdik. Bir tane şanssız bir pozisyondan dolayı geri düştük. Ondan sonra gerekli riskleri aldık ama golü bulamadık. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Eksiklerimiz vardı. Hele Flavio'nun sakatlığından sonra format değiştirdik. Orta saha bölgesinde inanılmaz sıkıntılıyız ama bu hafta dönecekler. Cezalılarımız var, onlar da dönecek. Transferlerimiz gelecek. Önümüzde bir Fenerbahçe maçı var. Onu da kazanıp alt sıralardan kurtulmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

İlhan Palut'un açıklamaları

Hakan Keleş'in açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Konya İsmail AKKAYA Salih BÜYÜKSAMANCI

2022-02-04 23:08:02



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