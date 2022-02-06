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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kar yağışları, kuruyan Meke Gölü'ne umut oldu

İHA

Kar yağışları, kuruyan Meke Gölü'ne umut oldu

Konya’nın Karapınar ilçesinde "dünyanın nazar boncuğu" olarak tanınan ve son yıllarda yaşanan kuraklık ile yeraltı su seviyesinin düşmesiyle tamamen kuruyan Meke Gölü, Konya ve çevresinde etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanırken, yağışlar göle umut oldu.
Meke Krater Gölü, iki aşamalı olarak yaşanan bir volkanik patlama sonucu kraterin zamanla suyla dolmasıyla meydana geldi. Kaynaklara göre, yaklaşık 8 bin yıl önce ise gölün ortasında ikinci patlama gerçekleşti ve gölün ortası da suyla doldu. Meke Gölü yer altı su kaynaklarından beslenerek günümüze kadar geldi. Krater Gölü, 2000’li yıllardan itibaren suyunu kaybetmeye başladı ve göl, son yıllarda kurak geçen mevsimler ve yeraltı suyunun azalmasıyla tamamen kurudu. Uzmanlar, yaşanan kurak mevsimlerle birlikte yeraltı su seviyesinin azalmasıyla Meke Gölü’nün doğal yollarla eski haline dönmeyeceğini dile getirirken, geçtiğimiz aylarda başlayan kar yağışı ile beraber "dünyanın nazar boncuğu" olarak tanınan Meke gölü, beyaz örtü ile kaplandı. Göl çevresinde kartpostallık görüntüler oluşurken, bereketli geçen kış sezonu Meke'ye tekrar umut oldu. Karapınar ilçesinde yapılan kar temizliğinin ardından kamyonlara doldurulan karlar da Meke Gölü çevresine döküldü.

Her mevsim ilgi görüyor
Konya Adana Karayolu kenarında bulunan göle yoldan geçen vatandaşlar da ilgi gösteriyor. Her mevsim göle ailesi ile gezmeye geldiğini ifade eden Mehmet Taşpınar (35), “Meke Gölü Karapınar'ın hatta dünyanın göz bebeklerinden bir krater gölüdür. Nazar boncuğu olarak bilinen bir göldür. Daha önce burası göldü, su vardı 15 sene önce falan. Şu anki hali ise üzülerek söylüyorum, kurumuş halde. Ama bu sene şükürler olsun güzel yağışlar olduğu için, merkezden toplanan karlar da araçlarla göle getirilerek buraya destek suyu olsun diye dökülüyor. İnşallah bir nebze de olsa bir canlılık katacaktır diye düşünüyoruz. Yazın da inşallah sulu olarak göreceğiz. Hatta burada farklı projelerle buraların daha güzel olacağını umuyoruz” dedi.

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