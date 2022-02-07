Köpeğe çarpan otomobil takla attı: Baba öldü, eşi ve 3 çocuğu yaralandı

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Attilla ATMACA/EREĞLİ ( Konya), (DHA)KONYA'da aniden yola çıkan köpeğe çarpan otomobil, takla atıp şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Metin Demir (34) hayatını kaybetti, eşi ve 3 çocuğu yaralandı.

Kaza, saat 20.40 sıralarında KonyaAdana kara yolu Hortu Mahallesi yakınında meydana geldi. Mehmet Demir yönetimindeki 06 HBM 70 plakalı otomobil, yola aniden çıkan köpeğe çarptıktan sonra sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla attı. Şarampole yuvarlanan otomobilin sürücü Metin Demir, eşi Sinem Demir (34), çocukları Hiranur (8), Ahselnaz (5) ve Mehmet Efe Demir (1) yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan baba Mehmet Demir, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Eşi ve 3 çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Atilla ATMACA

2022-02-07 00:18:00



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