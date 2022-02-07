Sobadan zehirlenen kadın öldü, eşi ile oğlu hastanede tedaviye alındı

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA)KONYA'nın Seydişehir ilçesinde kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Ayşe Teke (57) öldü, eşi Şenol Teke (54) ile oğlu Mevlüt Teke (28) tedaviye alındı.
Olay, Yenice Mahallesi, 154548 Sokak'ta meydana geldi. Saat 04.30 sıralarında uyanan Emre Teke, annesi Ayşe, babası Şenol ve ağabeyi Mevlüt Teke'nin odalarında hareketsiz yattığını fark etti. Emre Teke, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen ambulanslarla Teke çiftiyle oğulları Mevlüt Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edilen 3 kişiden Ayşe Teke, kurtarılamadı. Şenol Teke ile ve Mevlüt Teke ise ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Seydişehir Yaşar COŞKUN
2022-02-07 10:06:14
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