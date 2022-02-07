İnternetten ürün satma bahanesiyle kapora alan dolandırıcı yakalandı

Konya’da, internet sitesi üzerinden spor malzemesi satan ve pazarlık yaptığı müşterilerinden kapora aldıktan sonra ürünü göndermeyerek dolandırıcılık yapan şüpheli, polisin çalışması sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet ortamında ürün pazarlayan ve alıcılarla pazarlık yaptıktan sonra kapora alan, sonra tüm iletişim kanallarını kapatarak bir çok vatandaşı bu yöntemle dolandıran şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Şüpheli şahıs tarafından dolandırılan S.M., internet üzerinden ikinci el spor malzemesi için V.A. isimli şahısla pazarlık edip 6 bin lira kapora yatırdı. Ancak sipariş ettiği ürünlerin teslim edilmemesi üzerine pazarlık yaptığı V.A. ile iletişime geçmek istedi. Şüpheli şahsa ulaşmayınca S.M., dolandırıldığını anlayarak polise başvurdu. Şikayet üzerine Siber ekiplerince yapılan çalışma neticesinde V.A., yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan V.A.'nın "Kasten yaralama, hırsızlık, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından bir çok suç kaydı bulunduğu tespit edildi. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen şüpheli V.A., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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