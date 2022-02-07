Kulu'da sis nedeniyle görüş mesafesi düştü

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Konya'nın Kulu ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini sabah saatlerine kadar sürdüren sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Dün akşam saatlerinde başlayan sis görüş mesafesini yer yer 5 metreye kadar düşürdü. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte etkisini sürdüren sis nedeniyle trafikteki sürücülerin de zor anlar yaşamasına sebep oldu. Trafikte sürücülerin zor anlar yaşamasına neden olan sis nedeniyle, çevre mahallelerden öğrenci taşımacılığı yapan servis araçlarında da gecikmelerin yaşandığı belirtildi. Trafik ekipleri de, ilçe genelinde denetimlerini yoğunlaştırarak sürücüleri sis nedeniyle dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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