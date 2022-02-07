Köpeğe çarpıp takla atan araçtaki aile, akraba ziyaretinden dönüyormuş



Atilla ATMACA/ EREĞLİ (Konya), (DHA)KONYA'da, köpeğe çarpıp, takla atan otomobilde ölen Mehmet Demir (34) ile yaralanan eşi ve 3 çocuğunun, akraba ziyareti yaptıkları Adana'dan döndükleri ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında, KonyaAdana kara yolu Hortu Mahallesi yakınında meydana geldi. Aşçı olduğu belirtilen Mehmet Demir yönetimindeki 06 HBM 70 plakalı otomobil, yola çıkan köpeğe çarptıktan sonra takla attı. Şarampole yuvarlanan otomobilde sürücü Mehmet Demir, eşi Sinem Demir (34), çocukları Hiranur (8), Ahselnaz (5) ve Mehmet Efe Demir (1) yaralandı. Aile, ihbarla kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Mehmet Demir, kurtarılmadı. Sinem Demir ile çocukları Hiranur ve Ahselnaz de tedavilerinin ardından taburcu edildi. Küçük Mehmet Efe ise ilk tedavisinin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi, sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Demir ailesinin, Adana'daki akrabalarını ziyaret ettiği, dönüş yolunda kaza yaptıkları belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Ereğli

2022-02-07 12:02:51



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