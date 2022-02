Milli Eğitim Bakanı Özer: "Omicron varyantının okullarımıza yansıma son derece düşük" “71 bin 300 okulumuzda nasıl önceden yüz yüze eğitimle devam ettiysek aynı kararlılıkla bu dönem de yolumuza devam edeceğiz”

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okullarda yüz yüze eğitime devam edilmesiyle ilgili olarak, şu an itibari ile Omicron varyantının yayılımları çok yüksek olmasına rağmen okullara yansımasının son derece düşük olduğunu belirterek, “71 bin 300 okulumuzda nasıl önceden yüz yüze eğitimle devam ettiysek aynı kararlılıkla bu dönem de yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bir dizi ziyaret ve açılışlarda bulunmak üzere Konya’ya geldi. İlk olarak Konya Valiliğinde Vali Vahdettin Özkan’ı ziyaret eden Bakan Özer, burada ikinci yarıyılın başlaması ve Covid19 tedbirleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. 20212022 Eğitim Öğretim Yılı 2. döneminde de kararlılıkla yüz yüze eğitime devam edileceğini belirten Bakan Özer, “20212022 Eğitim Öğretim Yılı'nın 2. dönemine yüz yüze eğitimle aynı kararlılıkla başladık. Sağlık Bakanımız ve Sağlık Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda gerekli önlemleri tüm okullarımızda 57 bin 108 devlet olmak üzere toplam 71 bin 300 okulumuzda nasıl önceden yüz yüze eğitimle devam ettiysek aynı kararlılıkla bu dönem de yolumuza devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi bizim eğitim sistemimiz çok devasa bir eğitim sistemi. Yaklaşık 850 bin dersliğin olduğu bir eğitim sistemi. Bugün itibari ile 850 bin derslikten sadece 50 tanesi vaka nedeniyle veya temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verdi. Şu an itibari ile Omicron varyantının yayılımları çok yüksek olmasına rağmen okullarımıza yansıması son derece düşük. Kapalı olan sınıfların oranı yüzde 1’in çok çok altında. İnşallah maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat ederek okullarımızı yüz yüze eğitimle devam ettireceğiz. Tabii bizim için çocuklarımızın sağlığı çok önemli. Bu önlemler çok önemli. Sadece bu önlemlere riayet etmek okullar içinde değil okul dışında da çok önemli. Çünkü toplumda tüm sosyalleşme mekanları birbirine etki ediyor. Doğal olarak okullar da etkiliyor. O yüzden tüm toplumumuzdan istirhamımız okullarımızın açık kalması için sağlık kurallarına uymaları. İnşallah bu süreç başarılı bir şekilde birinci dönemde olduğu gibi devam edecek” dedi.



“Konya’dan özellikle son yıllarda eğitime dair gerçekten çok güzel haberler alıyoruz”

Konya’da eğitim kalitesinin her geçen yıl hızla arttığına değinen Bakan Özer, “Bugün Mevlana şehri Konya’mızdayız. Konya’mızdaki eğitim durumunu eğitimin kalitesini nasıl artırabiliriz onları değerlendireceğiz. Açılışlarımız olacak. Konya’dan özellikle son yıllarda eğitime dair gerçekten çok güzel haberler alıyoruz. Konya’da eğitimin kalitesi her geçen gün çok daha iyi noktaya doğru gidiyor. Bugün de bu olumlu pozitif sonucu çok daha pozitif hale nasıl getirebiliriz onun değerlendirmesini yapacağız. Tüm eğitimin parametrelerini masaya yatıracağız. Hangilerini Milli Eğitim Bakanlığı olarak destek vererek çok daha iyi noktaya getiririz bunların çözüm yollarını arayacağız. İnşallah değerlendirme toplantısından sonra da Konya’ya müjdelerimizi paylaşacağız” şeklinde konuştu.

