Milli Eğitim Bakanı Özer: "Derslik sayıları 200 binlerden şu anda 850 binlere geldi" “Bizim eğitim sistemimizdeki toplam öğrenci ve öğretmen sayısı 150’ye yakın ülkenin nüfusundan fazla”

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Selçuklu Kongre Merkezinde gerçekleştirilen Konya Büyükşehir Belediyesi İlçe Yatırımları Değerlendirme Programına katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Özer, son 20 yılın ülkemizde tüm alanlarda devasa yatırımların yapıldığı bir dönem olduğunu belirterek, "Eğitim, sağlık, ulaştırma, kütür gibi tüm alanlarda gelişmiş ülkelere erişmek için devasa yatırımlar yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı olarak son 20 yıl eğitimde kitleselleşme ve demokratikleşme gibi çok önemli adımlar atıldı. Hepiniz buna şahitsiniz. Okul öncesinden ortaöğretime, ortaöğretimden yükseköğretime kadar tüm il ve ilçelerimizde gerçekten büyük bir eğitim seferberliği yapıldı. 19 yılda vatandaşlarımızın çocuklarının eğitime erişimi hem kolaylaştırıldı hem de tüm kademelerde artış oldu. 2000’li yıllarda okul öncesinde 200 binler seviyesinde öğrencimiz okul öncesi eğitim alırken bugün 2 milyonlardan bahsediyoruz. İnşallah bu dönemde de Milli Eğitim Bakanlığı olarak biz 3 bin tane yeni anaokulu ve 40 bin tane yeni anasınıfı yaparak 4 yaştaki yüzde 35 olan okullaşma oranını yüzde 70’lere, 5 yaşındaki yüzde 78’lerde okullaşma oranını yüzde 100’e ve 3 yaştaki yüzde 14 olan okullaşma oranını yüzde 50’ler seviyesine getireceğiz. Ortaöğretimdeki okullaşma oranı 2000’li yıllarda yüzde 44’den bugün yüzde 90’lara ulaştı. Yükseköğretimdeki net okullaşma oranı yüzde 14’ler seviyesinden yüzde 45 seviyelerine geldi. Bunlar için devasa yatırımlar yapıldı. Derslik sayıları 200 binlerden şu anda 850 binlere geldi. Bunun 607 bini devlet okulları. Bugün eğitim sistemimiz 850 bin derslik 1 milyona yakın dersliğin, 18 milyon öğrencinin olduğu 1.2 milyon öğretmenin olduğu devasa bir sistem. Bizim eğitim sistemimizdeki toplam öğrenci ve öğretmen sayısı 150’ye yakın ülkenin nüfusundan fazla. Burada en kritik olan şeylerden birisi, üzerinde durmayı hak eden, bugün tüm ülkelerin kendisini karşılaştırmak için kullanmış olduğu referans ülkelerdeki eğitim göstergeleridir. Hepinizin malumu olduğu üzere OECD ülkeleri 2. Dünya Savaşından sonra, yani 1950’li yıllarda tüm kademelerde okullaşma oranı yüzde yüzler seviyesine çıkarttı. Son 70 yılda eğitimde kaliteyi nasıl artırabilirime odaklanırken Türkiye eğitimde bu kitleselleşme hedeflerini ancak 2000’li yıllardan sonra erişebildi. Bundan en fazla yararlanan sosyoekonomik seviye olarak dezavantajlı olan kesimler oldu. Son 20 yılda garip gurabanın eğitimden sağlığa tüm alanlara kadar devletin sunduğu hizmetlere erişimi maksimum seviyeye çıktı. Eğitimdeki bu okullaşma oranları artırılırken kaliteye rağmen OECD ortalamaları seviyesini yakaladı. Bakın OECD ülkelerdeki öğrenci nüfusu son 20 yılda hiç değişmedi, hepsi sabittir, çoğu da düşmüştür. Tam tersine Türkiye’de okullaşma oranı yüzde yüzler seviyesine tırmanırken, öğrenci sayısı devasa artarken aynı zamanda öğretmen başına düşen öğrenci sayısı da OECD ortalamasına yükselmiş oldu. Eğitim sistemimizdeki öğretmenlerimizin yaklaşık yüzde 75’i son 19 yılda eğitim sistemine kazandırıldı. Temel eğitimdeki öğretmen oranımız 3 kat arttı, ortaöğretimdeki öğretmen oranımız 2 kat arttı. Bu kadar kısa sürede eğitimde böyle bir mesafe almak ancak Cumhurbaşkanımız gibi bir liderin liderliği altında gerçekleşebilirdi. Ben eğitim denildiği zaman her türlü fedakarlığı yapan, her zaman bütçelerde en büyük payı eğitime veren Cumhurbaşkanımıza hem şahsım hem de milli eğitim camiası adına en içten şükranlarımı sunuyorum. Bu vesile ile hem Cumhurbaşkanımıza hem de saygıdeğer hanımefendiye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor Allah’tan acil şifalar diliyorum” dedi.



“Bütçenin 900 milyon lirasını reklama ayırırsanız tabii ki bir şey göremezsiniz”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, “Konya için güzel bir gün. Hizmetlerin yarıştığı bir gün. İnşallah Konya’mızın eğitimiyle ilgili alınan kararların hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. 31 ilçemizde yapılan yatırımlar da gördüğümüz şey şu; eğer bir derdiniz, çalışma arzunuz varsa, Allah’ın izniyle çok işler başarılabiliyor. Derdiniz yoksa şehre, ülkeye hizmet etmek değilse hiçbir hizmet üretemez yapamazsınız. Konya Büyükşehir Belediyesi tüm teşkilatlarımızla beraber Türkiye’de belediyecilik örneği koyan bir belediyemiz. Tüm toplumun her türlü ihtiyaçlarına yönelik pek çok çalışmalara imza attı. Bu vesile ile teşekkürü de bir borç biliyoruz. Sadece büyükşehir değil, tüm belediyelerimizin sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmeti ayaklara kadar götürdüklerini çok iyi biliyoruz. İhtiyaç olan her noktaya el atılmış ve ihtiyaçlar giderilmiştir. AK Parti 20 yıllık iktidarında partiyi önde tutan aslında hizmet üretmek. Laf ile değil işimizle kendimizi ortaya koymak. İstanbul, İzmir, Ankara’yı görüyoruz. Buralarda hizmet yapıldığına dair bir toplantı bile görmedik. Görmemiz de mümkün değil. Bütçenin 900 milyon lirasını reklama ayırırsanız tabii ki bir şey göremezsiniz. Derdimiz hizmet etmekse eğer yatırım yapar üretirsiniz. Temel atmama değil, temel atma ve bitmiş toplantılarını izleriz. Ama izleyemiyoruz. İşte zihniyet farkı bu. CHP sadece kendine çalışmış ve bunu da başaramamış eline yüzüne bulaştırmış bir yerel yönetim anlayışı görüyoruz. Bizim derdimiz hizmet etmek. Merkezi hükümet ve yerel yönetimler olarak iş birliği içinde olmanın ne denli bir başarı getirdiğini Konya’da görüyoruz” dedi.



“Sonuç odaklı, insanlara dokunmak esastır”

Programda bir konuşma yapan Konya Valisi Vahdettin Özkan ise “Bu hizmetler Konya’da örnek teşkil etmektedir. İnsanı hedefine, odağına alan bir hizmet anlayışı. İnsanların kalbine dokunabilmek çok önemli. İnsanı odağa alan bir anlayış çok önemli. Aynı hedefe yönelmiş değişik kurum ve insanların aynı hedeflere odaklanması ve sinerji oluşturması, üçüncü özellik olarak da iyi bir iletişim ile hizmetleri iyileştirmekteyiz. Bu çalışma ve hizmetler önümüzdeki dönemde de artarak devam edecektir. Bu hizmet kervanında hepimiz koşar adımlarla devam etmekteyiz. Sonuç odaklı, insanlara dokunmak esastır” diye konuştu.

