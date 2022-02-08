Ticaret Bakanlığı’nın geri ödeme desteğiyle, ihracatçı firmalar dijital pazara avantajlı girecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ticaret Bakanlığı’nın geri ödeme desteğiyle, ihracatçı firmalar dijital pazara avantajlı girecek

İHA

Ticaret Bakanlığı tarafından, ihracatı teşvik etmek amacıyla 'dijital pazara giriş' genelgesinin 2022 yılına dair yeni düzenlemeleri yayınlandı. Genelgeye göre ihracat firmaları, bakanlıkça onaylanan dijital ihracat platformlarına üye olmak için ödedikleri ücretlerin 15 bin 102 TL'ye kadar olmak kaydıyla, yüzde 60'ını Ticaret Bakanlığı'ndan geri alabilecek.

Ticaret Bakanlığı’nın geri ödeme desteğiyle, ihracatçı firmalar dijital pazara avantajlı girecek

Ticaret Bakanlığı tarafından, ihracatı teşvik etmek amacıyla ‘dijital pazara giriş’ genelgesinin 2022 yılına dair yeni düzenlemeleri yayınlandı. Genelgeye göre ihracat firmaları, bakanlıkça onaylanan dijital ihracat platformlarına üye olmak için ödedikleri ücretlerin 15 bin 102 TL’ye kadar olmak kaydıyla, yüzde 60’ını Ticaret Bakanlığı’ndan geri alabilecek.
Ticaret Bakanlığı, ‘Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı’na istinaden, 2022 yılına dair usul ve esasların düzenlemelerini içeren genelge yayınladı. Ticaret Bakanlığı’nın internet sitesinde yayınlanan genelgeye göre, ihracatçı firmalara dijital ihracat platformlarına ödeyecekleri üyelik ücretleri için geri ödeme desteği sağlanacak.

“İhracatçılar dünyanın her yerine daha kolay erişecek”
Destek kapsamındaki dijital ihracat platformlarından biri olan TurkishExporter.com.tr’nin Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gazel, yeni düzenlemede artırılan destekle birlikte ihracatın hızlanacağını düşündüğünü söyledi. Firmaları büyük bir pazarın beklediğini ifade eden Gazel, “Bu kararla ihracatçı firmalar dijital pazara avantajlı girecek, dünyanın her yerine daha kolay erişecek” diye konuştu.

“İhracat ülkemiz için en önemli vizyon”
Eihracat platformlarının yeni nesil kolay ihracatı mümkün hale getirdiğinin altını çizen Gazel, TurkishExporter aracılığıyla dünyanın her yerinden alıcılarla Türk ihracatçıların buluştuğunu dile getirdi. Yıllık 20 milyar dolar ihracat potansiyeli ürettiklerini vurgulayan Gazel, şunları söyledi:
“İhracat şu an ülkemiz için en önemli vizyon. Dış ticaret açığımızı en kolay ve etkili şekilde düşürmenin, dünyayla rekabet edebilmenin tek yolu ihracattan geçiyor. Bu anlamda ihracatçı firmaların üzerine büyük bir görev düşüyor. Biz de TurkishExporter olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Firmalarımıza yapılacak bu dijital pazara giriş desteği ihracatı daha da hızlandıracak, biz de dünyanın her yerinden müşteriyle Türk ihracatçıyı buluşturmaya devam edeceğiz. TurkishExporter her yeni gün 450500 adet önemli ihracat alım ilanı yayınlar. Yine her gün 8 ila 10 bin adet, dünyadan Türkiye’ye firmalar arası mesaj trafiğine dijital köprü olur.”

Karar yıl boyu geçerli
Genelgede Ticaret Bakanlığı tarafından onay verildiği belirtilen dijital ihracat platformları 2022 yılı boyunca geçerli olacak. Belirtilen şartları sağlayan firmalar başvurularını Ticaret Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan belgeler aracılığıyla yapabilecek. Ticaret Bakanlığı tarafından başvuruları onaylanan firmalar, dolduracakları ödeme talep formuyla birlikte geri ödeme desteklerini alabilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Altay: “28 ilçemize 3 yılda 2 milyar 151 milyon lira yatırım yaptık”
YEREL HABERLER Başkan Altay: “28 ilçemize 3 yılda 2 milyar 151 ...
Konya Polisinden çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik denetim
YEREL HABERLER Konya Polisinden çocuk ve gençlerin korunmasına ...
Milli Eğitim Bakanı Özer: "Derslik sayıları 200 binlerden şu anda 850 binlere geldi" “Bizim eğitim sistemimizdeki toplam öğrenci ve öğretmen sayısı 150’ye yakın ülkenin nüfusundan fazla”
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Özer: "Derslik sayıları 200 ...
Milli Eğitim Bakanı Özer’den, Konya’ya eğitimle ilgili müjdeler
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Özer’den, Konya’ya eğitimle ...
Konya’da iki ayrı FETÖ operasyonu: 18 gözaltı
YEREL HABERLER Konya’da iki ayrı FETÖ operasyonu: 18 gözaltı
Bakan Özer: 50 derslikte yüz yüze eğitime ara verildi
YEREL HABERLER Bakan Özer: 50 derslikte yüz yüze eğitime ara verildi
Milli Eğitim Bakanı Özer: "Omicron varyantının okullarımıza yansıma son derece düşük" “71 bin 300 okulumuzda nasıl önceden yüz yüze eğitimle devam ettiysek aynı kararlılıkla bu dönem de yolumuza devam edeceğiz”
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Özer: "Omicron varyantının ...
Uzmanlardan elektronik sigara uyarısı
YEREL HABERLER Uzmanlardan elektronik sigara uyarısı
Konyaspor, Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Konyaspor, Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı
Başkan Altay: "Türkiye’nin en büyük hayvan pazarlarından birini yapıyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Altay: "Türkiye’nin en büyük hayvan ...
Selçuklu Şivlilik Çocuk Festivaline 535 bin 118 kişiyle rekor katılım
YEREL HABERLER Selçuklu Şivlilik Çocuk Festivaline 535 bin 118 ...
Gurbetçilerin evinden çaldığı eşyaları spotçulara satan şüpheliler yakalandı
YEREL HABERLER Gurbetçilerin evinden çaldığı eşyaları spotçulara ...
İhracatçıya ‘dijital pazara giriş’ desteği E-ihracat platformu ücretlerinin bir kısmı geri ödenecek
YEREL HABERLER İhracatçıya ‘dijital pazara giriş’ desteği E-ihracat ...
Doğa tutkunlarından dağlık alanda kar yürüyüşü
YEREL HABERLER Doğa tutkunlarından dağlık alanda kar yürüyüşü
Torku, Türkiye Bisiklet Şampiyonası’nda zirvede
YEREL HABERLER Torku, Türkiye Bisiklet Şampiyonası’nda zirvede
Köpeğe çarpıp takla atan araçtaki aile, akraba ziyaretinden dönüyormuş
YEREL HABERLER Köpeğe çarpıp takla atan araçtaki aile, akraba ...
Meram Dedemli Mahallesine Aile Sağlığı Merkezi kuruluyor
YEREL HABERLER Meram Dedemli Mahallesine Aile Sağlığı Merkezi ...
Kulu'da sis nedeniyle görüş mesafesi düştü
YEREL HABERLER Kulu'da sis nedeniyle görüş mesafesi düştü
İnternetten ürün satma bahanesiyle kapora alan dolandırıcı yakalandı
YEREL HABERLER İnternetten ürün satma bahanesiyle kapora alan ...
Sobadan zehirlenen kadın öldü, eşi ile oğlu hastanede tedaviye alındı
YEREL HABERLER Sobadan zehirlenen kadın öldü, eşi ile oğlu hastanede ...
Köpeğe çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı
YEREL HABERLER Köpeğe çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı
Tinerle soba yakmak isterken hem kendisini hem de arabayı yaktı
YEREL HABERLER Tinerle soba yakmak isterken hem kendisini hem de ...
Köpeğe çarpan otomobil takla attı: Baba öldü, eşi ve 3 çocuğu yaralandı
YEREL HABERLER Köpeğe çarpan otomobil takla attı: Baba öldü, eşi ve ...
Köpeğe çarpan otomobil takla attı: Baba öldü, eşi ve 3 çocuğu yaralandı
YEREL HABERLER Köpeğe çarpan otomobil takla attı: Baba öldü, eşi ve ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.