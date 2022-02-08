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Başkan Altay: “28 ilçemize 3 yılda 2 milyar 151 milyon lira yatırım yaptık”

İHA

Başkan Altay: “28 ilçemize 3 yılda 2 milyar 151 milyon lira yatırım yaptık”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Yeni Büyükşehir Yasası kapsamında merkez dışındaki 28 ilçe ve mahallelerde 3 yılda 2 milyar 151 milyon liralık yatırım yaptıklarını belirterek, “Yeni Büyükşehir Yasası’nı en iyi uygulayan şehir olan Konya’mızda, ‘Konya Modeli Belediyecilik’ anlayışıyla yaptığımız çalışmalar ilçelerimizin kalkınmasına, insanımızın refah düzeyinin artmasına katkı sağlıyor” dedi.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Yeni Büyükşehir Yasası kapsamında merkez dışındaki 28 ilçede hayata geçirilen yatırımları değerlendirdi. Selçuklu Kongre Merkezinde düzenlenen toplantıda bugüne kadar merkez dışındaki 28 ilçeye yapılan yatırımları tek tek anlatan Başkan Altay, 42 bin kilometrekarelik alanıyla dünyanın en büyük yerel yönetimi olarak 31 ilçede Konyalılar için gece gündüz demeden çalıştıklarını söyledi. Belediyeler olarak ülkenin ve şehirlerin kalkınması için en mühim hizmetlerden birini icra ettiklerini ifade eden Başkan Altay, “İlçelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda yapacağımız yatırımlara birlikte karar veriyor, hep birlikte hemşehrilerimizin gönüllerinde yer ediniyoruz. Şükürler olsun ki pandeminin zor şartlarına rağmen 2021 yılında 31 ilçemizde hep birlikte önemli yatırımlar yaptık, güzel projeleri hayata geçirdik. 2022 yılının da hem Konya’mız hem ülkemiz için bereketli bir yıl olmasını diliyorum. Konya’mızda bu sorumluluğu yerine getirebilmek adına canla başla çalışan tüm belediye başkanlarımıza ve belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

“Biz insanımıza değer veriyor ve şehrimizi bu bilinçle inşa ediyoruz”
Başkan Altay konuşmasına şöyle devam etti: “Günümüz şehir hayatında insana dair ne varsa belediyelerin görev alanına girmektedir. Çünkü insana verilen değer, şehirlerde yaşam standartlarının hangi seviyede olduğu ile ölçülür. Biz insanımıza değer veriyor ve şehrimizi bu bilinçle inşa ve ihya ediyoruz. Bu doğrultuda Konya Modeli Belediyecilik anlayışımızla doğrudan insan hayatına dokunan hizmetler üretmek için çalışıyoruz.”

“3 yılda 28 ilçede 630 kilometre kanalizasyon çalışması yaptık”
Başkan Altay, “Aslında ilçelerimizde yürüttüğümüz çalışmaların amacı tüm altyapı sorunlarının ortadan kalkmasını; çiftçimizin, üreticimizin desteklenerek yaşadıkları yerde kazanmalarını, hemşehrilerimizin mutlu olmalarını sağlamaktır. Bunun için son 3 yılda 28 ilçemizde 630 kilometre uzunluğunda kanalizasyon çalışması yaptık. 315 milyon liraya mal olan bu projelerle, şehrimizin kanalizasyon altyapısını çok daha güçlü hale getirdik. Türkiye’nin en fazla su şebekesine sahip ve en yaygın su hizmeti veren illerinden biri olan Konya’mızda hayata geçirdiğimiz projelerle örnek olmaya devam ediyoruz” dedi.

Su ile ilgili çalışmalar
28 ilçede 1.650 kilometrelik yeni içme suyu şebekesi yaparak büyük bir başarıya imza attıklarını kaydeden Başkan Altay, “28 ilçemizin su sıkıntısını çözmek amacıyla yaptığımız içme suyu şebekesi yatırımlarımızın tutarı 354 milyon lira. KOSKİ Genel Müdürlüğümüz bu süreçte 89 yeni su deposu ile depoların bakım ve onarım çalışmalarını gerçekleştirdi, yeni terfi çalışmaları ve foseptik kaptaj çalışmaları yaptı. 28 ilçemizde yeni yapılan su depoları, terfi merkezleri, kaptajlar ile bunların bakım ve onarımı için 66,5 milyon liralık yatırım yaptık. Aynı zamanda ilçelerimizde su sıkıntısı yaşanmaması için içme suyu şebekesinin ulaşamadığı bölgelerde sondaj kuyularımızla su hasretini giderdik. Toplam 257 su kuyusunu 241 milyon lira maliyetle açıp işletmeye alarak hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. ‘Yol medeniyettir’ şuuruyla şehrimizin her köşesine kaliteli ulaşım hizmeti götürmeye gayret gösteriyoruz. Yaklaşık 400 milyon liralık kaynakla 31 ilçemizin tamamında 1.269 kilometre mahalle yolunu ilçelerimizde hemşehrilerimizin kullanımına sunduk. İlçelerimizdeki yolların kalitesini ve konforunu artırmak için 904 bin ton sıcak asfalt çalışması yaptık. Bu yatırımların maliyeti ise 300 milyon lirayı buldu” şeklinde konuştu.

“Son 3 yılda 2 milyar 151 milyon lira yatırım gerçekleştirdik”
Yeni Büyükşehir Yasası ile Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluk alanına giren ilçe ve mahallelerde son 3 yılda 2 milyar 151 milyon lira yatırım gerçekleştirdiklerini aktaran Başkan Altay, “Tüm bu yatırımları pandeminin zor şartlarına rağmen hep birlikte hayata geçirdik. Hep ifade ettiğim gibi tüm bu hizmetleri; değerle üreten, hızla gelişen, tarihine, kültürüne, doğasına, insanlarına sahip çıkan Konya’mızın, daha müreffeh yarınlara ulaşması için yapıyoruz. Yeni Büyükşehir Yasası’nı en iyi uygulayan şehir olan Konya’mızda, ‘Konya Modeli Belediyecilik’ anlayışıyla yaptığımız çalışmalar ilçelerimizin kalkınmasına, insanımızın refah düzeyinin artmasına katkı sağlıyor. Bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla, tüm ilçelerimizle iş birliği içinde çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti
Yaptıkları tüm yatırımlarda kendilerine en büyük desteği sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tüm Konyaklılar adına teşekkür eden Başkan Altay, “Bu vesileyle hem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a hem de Emine Erdoğan Hanımefendi’ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah onları başımızdan eksik etmesin. Yine, her zaman yanımızda olan hemşehrilerimiz Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’a, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, bugün bizleri yalnız bırakmayan Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer’e, Genel Başkan Yardımcımız Leyla Şahin Usta’ya, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, AK Parti ve MHP İl Başkanlarımıza, ilçe başkanlarımıza, kadın ve gençlik kolları başkanlarımıza, teşkilat mensuplarımıza ve gönülden desteklerini yanımızda gördüğümüz Konyalılara ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

AK Parti belediyeciliğin en güzel örneklerini Konya’da görüyoruz
AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem de AK Parti belediyeciliğin en güzel örneklerini Konya’da gördüklerini söyledi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta ise, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin, bütün ilçelerde belediyelerle, teşkilatlarla beraber Türkiye’de aslında bir belediyecilik modeli ortaya koyan örnek bir belediye olduğunu ifade etti.
Konya Valisi Vahdettin Özkan da bu hizmetlerin artarak devam etmesini diledi.

“Bizim medeniyetimizde insanın en hayırlısı insanlara en faydalı olanlar olarak tanımlanmaktadır”
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de Başkan Altay’a Konya’ya yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, “Ayrıca diğer tüm ilçe belediye başkanlarımıza bu hayırlı başarı hikayelerinin ortaya çıkartılmasındaki katkılarından dolayı şükranlarımı sunuyorum. Bizim medeniyetimizdeki en önemli değer, insanların hayırlısının ne olduğunun tanımlandığı sözcükte yatıyor. Bizim medeniyetimizde insanın en hayırlısı insanlara en faydalı olanlar olarak tanımlanmaktadır. İşte bu da belediyenin aslına tecessüm ettiği alanlardan biridir. İnsanlara faydalı olmak, onlara modern bir kentte sahip olması gereken her türlü imkana sahip olmasını kolaylaştırmak aynı zamanda sosyal devlet olarak her türlü hizmeti sunabilmek hakikaten çok önemli. Konya’nın bir güzelliği de başta Valimiz olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanımız, tüm milletvekilleri müthiş bir uyum içinde olması. Uyumun olduğu yerde bereket oluyor. Biz de bakanlık olarak bu bereketin artması için her türlü desteği, her türlü katkıyı vermeye hazırız. Her zaman yanınızda olacağız. Tüm bu yatırımların hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.
Toplantıya, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti Konya Milletvekilleri Ahmet Sorgun, Orhan Erdem, Halil Etyemez, Ahmet Özdemir, Selman Özboyacı, Gülay Samancı, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaaslan, ilçe belediye başkanları, AK Parti ve MHP ilçe başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar ve basın mensupları katıldı.

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