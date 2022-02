Milli Eğitim Bakanı Özer: "Son 20 yıl eğitimde devrimsel dönüşümlerin yaşandığı bir dönem oldu"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, son 20 yılın eğitimde devrimsel dönüşümlerin yaşandığı bir dönem olduğunu söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Özer ziyaret ve açılışlar için geldiği Konya’da Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Eğitim Kompleksi açılışını gerçekleştirdi. Bakan Özer, burada özel öğrencilerin oluşturduğu mehter takımı ile karşılandı. Programda konuşan Milli Eğitim Bakanı Özer, “Selçuklu Belediye Başkanımıza bu güzel tesisi Konya’ya kazandırdığı çok teşekkür ediyorum. Konya çok uyumlu ve bereketli bir ilimiz. El birliği olduğu zaman hakikaten bereket geliyor ve bire bin katıyor. Son 20 yıl eğitimde devrimsel dönüşümlerin yaşandığı bir dönem oldu. İki temel özelliği var bu dönemin. Birincisi kitleselleşme özelliği. Okul öncesinden yükseköğretime kadar 81 ilde tüm ilçelerimizde eğitime erişimler kolaylaştırıldı. Bunun için devasa yatırımlar yapıldı ve devasa bir eğitim sistemine sahip oldu Türkiye. İkinci en önemli nokta da eğitimde baskıcı eğitim politikalarının etkilerinin ortadan kaldırıldığı, eğitim sisteminin demokratikleştiği bir döneme şahitlik ettik son 20 yılda. 1999 yılında sadece İstanbul'da deprem olmadı, aynı zamanda eğitim sisteminde de deprem oldu. 1999 yılındaki katsayı uygulaması İmam Hatip mezunlarını ve mesleki eğitim mezunlarını yükseköğretime erişimlerini kısıtlayarak, başarılı öğrencilerin bu 2 okul türüne erişimlerini kısıtladı. 10 yılın üzerinde uygulanan 28 Şubat döneminin bu eserleri son 20 yıl içerisinde adım adım, basamak basamak yok edilerek çok güçlü İmam Hatipler çok güçlü mesleki eğitim okullarımızın olduğu bir sisteme dönüştürüldü. Bir taraftan 70 yıllık ertelenen okullardaki okullaşma oranları artırılırken diğer taraftan da eğitim sisteminin demokratikleştirilmesi yönünde kat sayının ortadan kaldırılması, başörtüsü yasağının ortadan kaldırılması, seçmeli derslerdeki demokratikleşme adımlarına kadar gerçekten demokratikleşmeyle, halkıyla barışık, halkının diniyle, değerleriyle barışık bir eğitim sisteminin yaygın bir şekilde aktif olarak hizmette olmasında çok önemli bir damgası olan döneme şahitlik ettik. Ben bu süreçteki liderliğinden dolayı Cumhurbaşkanımıza hem şahsım hem de Milli Eğitim Bakanlığı adına, tüm öğrencilerimiz, velilerimiz adına şükranlarımı sunuyorum. 28 Şubat sürecinin hem İmam Hatiplerde hem de mesleki eğitimde oluşturduğu travmanın giderildiği aslında en somut tanıklığı yapılan şehir Konya. Hakikaten çok başarılı İmam Hatiplerimiz, yaygın bir şekilde merkez ve ilçelerde eğitimlerine devam ederken, mesleki eğitimde de inanılmaz açılımlar yapıyor. Artık Konya’da mesleki eğitimle ilgili her gün güzel bir haber alıyoruz. Bugün de mesleki eğitimle ilgili Konya'mızda döner sermaye üretiminin ne kadar arttığına şahit olduk. Üretilen farklı arge merkezlerindeki farklı cihazları Türkiye'nin her tarafından kullanmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bugün de bir mesleki teknik anadolu lisemizde yangın söndürme cihazı Türkiye'de ilk defa Konya'da üretildi ve Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı 57 bin 108 okulumuzun tamamında Konya'da üretilen bu yangın söndürme cihazlarını kullanacağız. Yani sonuç olarak Konya, 28 Şubat sürecinin eğitimde yaptığı tahribatın artık büyük oranda tamir edildiğine tanıklık eden şehirdir" dedi.

Yeni eğitim öğretim döneminin hayırlı olmasını temenni ederek konuşmasına başlayan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da “Konya kadim bir şehir. Konya her dönemde Anadolu’nun en önemli şehirlerinden biri olmuş. Geçmişte Selçuklu döneminde 200 yıl başkentlik yapmış Konya’mız bugün de üniversiteleri ve mevcut yapısıyla Anadolu’nun en güzel ve önemli şehirlerinden birisi. Konya modeli belediyecilik olarak çalışıyoruz. Yaptığımız işte birlik beraberlik ruhu var. Okullarımızı da belediyelerimizin bir binası gibi görüyoruz. Ciddi anlamda destek veriyoruz. Tüm belediyelerimiz ile birlikte okullarımıza 1,5 milyar liralık bir destek sağladık. Eğer nesli ihya etmezsek inşa ettiğimiz o şehir tarumar olur” diye konuştu.

35 milyon TL’ye mal olan kompleksin açılışında konuşan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ise “Selçuklu Belediyesi olarak eğitime yapılan yatırımları ülkenin geleceğine yapılan yatırımlar olarak görüyor ve çok önem veriyoruz. Çocuklarımızın akademik yönden elde edecekleri başarı yönünden kişisel başarı ve kabiliyetlerini ortaya çıkarmasının çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Başlattığımız okul dışı öğrenme programı ile binlerce çocuğumuza kendini keşfetme ve geliştirme imkanı sunduk. İlkokul 3. sınıf öğrencilerimizin tamamını yüzme havuzlarına dahil ediyoruz. İlkokul 4. sınıf öğrencilerimize trafik eğitim parkında teorik eğitimlere tabi tutuyoruz. Gençlerimiz her alanda bilinçli yetişecekler. İl ve ilçe milli eğitim müdürlüklerimiz ile uyum içerisinde çalışıyoruz ve programlarımızı geliştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol mensupları tarafından kurdele kesilerek Selçuklu Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Eğitim Kompleksi'nin açılışı yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.