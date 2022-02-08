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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya’da aynı aileden 7 kişinin öldürülmesi davasına devam edildi

İHA

Konya'da aynı aileden 7 kişiyi öldüren ve hakkında 7 kez ağırlaştırılmış hapis cezası talep edilen zanlı Mehmet Altun ve diğer sanıkların yargılanmasına devam edildi.

Konya’da aynı aileden 7 kişinin öldürülmesi davasına devam edildi

Konya’da aynı aileden 7 kişiyi öldüren ve hakkında 7 kez ağırlaştırılmış hapis cezası talep edilen zanlı Mehmet Altun ve diğer sanıkların yargılanmasına devam edildi.

Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 2. duruşmasına, 7 kişinin katili Mehmet Altun ve daha önce farklı bir davadan dolayı tutuklu olan Ali Keleş (Veli Keleş’in oğlu) ile Lütfi Keleş, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Ali Keleş (Lütfi Keleş’in oğlu), İbrahim Keleş ve Ayşe Keleş ise tutuksuz sanık olarak duruşma salonunda yer aldı. Dedeoğulları ailesinin avukatları daha önce iki aile arasında yaşanan kavga ile silahlı saldırının birleştirilmesini istedi ve reddi hakim talebinde bulundu. Mahkeme heyeti de, bu talebin davanın hızlı ilerlemesinin engelleneceği, heyetin yargılamadan çekilmesinin usule uygun olmadığı ve davayı uzatmaya yönelik talepler olduğu için hakim reddi yapılamayacağına karar vererek avukatlara itiraz haklarının olduğunu bildirdi. Bunun üzerine ise Dedeoğulları ailesi avukatları duruşma salonunu terk etti.

Duruşmada sanıklar dinlendi. Sanıklardan İbrahim Keleş, “Mehmet Altun dayım olur. Ölenler komşumuz olur. Ramazan ayına kadar kavga yoktu, konuşuyorduk. Sebebini bilmiyorum. Olay 12 Mayıs'ta küfür etmeleriyle başladı. Daha sonra bize saldırdılar. Olayla ilgili bir alakam yok, ben pazardaydım. Mehmet Altun böyle bir şeyi niye yaptı bilmiyorum. Olayı arkadaşlarım söyledi” dedi.

Ayşe Keleş de, Dedeoğulları ailesini 20 yıldır tanıdığını söyleyerek, “10 yıl önce anneme küfür ettikleri için mahkemelik olduk. Bizim evimizde oturur, kalkarız. Mehmet niye yaptı bilmiyorum. Eşine sorduğumda Ankara’da çalışıyor denildi. 2 ayda iki defa gördüm kardeşimi. Böyle bir şeyi niye yaptı bilmiyorum. Bu konular konuşulmuyordu. Suçlamaları kabul etmiyoruz” ifadelerini kullandı.

Ali Keleş (Lütfi Keleş’in oğlu) ise, “12 Mayıs'ta ben de vardım. 10 yıl önce bir kavga oldu. Bu ayrımı yapamam. Kavgadan sonra yolumuzu değiştirdik” diye konuştu.

Duruşmada, sanıkların konuşmasının ardından tanıklar dinlendi.
SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katılan Mehmet Altun, Lütfi Keleş ve Ali Keleş söyleyecek bir şeylerinin olmadığını belirtti. Avukat beyanlarından sonra mahkeme heyeti zanlı Mehmet Altun’un tutukluluk halinin, tutuksuz sanıkların yurt dışına çıkış ve adli kontrol yasağının devam etmesine karar verdi. Ayrıca heyet dosyadaki bazı eksikliklerin giderilmesini kararlaştırarak, duruşmayı 19 Nisan 2022 tarihine erteledi.

Olayın geçmişi
Olay, 30 Temmuz Cuma günü saat 18.50 sıralarında merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar Dedeoğulları’na (65) ait eve gelen husumetli olduğu yan komşusu Lütfi Keleş’in başka mahallede oturan kayınbiraderi Mehmet Altun, bahçede aileyle bir süre konuştuktan sonra yanındaki tabancayla bahçede bulunan Yaşar Dedeoğulları ve eşi İpek Dedeoğulları (62) ile çocukları Serap (36), Serpil (32), Sibel (30), Metin (45) ve Barış Dedeoğulları’nı (35) ateş ederek öldürdü. Katil zanlısı Mehmet Altun, 4 Ağustos 2021 tarihinde İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Bölge Özel Harekat birimlerinin çalışmaları neticesinde Bozkır ilçesi civarında saklandığı yerde yakalandı. Altun, 5 Ağustos tarihinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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