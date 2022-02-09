Konya'da 22 ilçede yüz yüze eğitime bugün ara verildi

Meteoroloji ve İBB uyardı! Soğuk ve yağışlı hava geri geliyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Duygu KARAKOÇYaşar COŞKUN/KONYA, (DHA)KONYA'da yoğun kar yağışı nedeniyle 22 ilçede yüz yüze eğitime bugün ara verildi.

Kentte gece saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Akşehir, Altınekin, Akören, Ahırlı, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli, Çumra, Derbent, Doğanhisar, Hüyük, Hadim, Kadınhanı, Karatay, Ilgın, Sarayönü, Seydişehir, Selçuklu, Meram, Taşkent, Tuzlukçu ve Yunak ilçelerinde yüz yüze eğitime bugün ara verildi. Öğrenciler, uzaktan eğitim görecek.

TIRLARIN GEÇİŞİNE İZİN VERİLMİYOR

Kar yağışı ulaşımı da etkiledi. Kenti Antalya'ya bağlayan kara yolunda, Alacabel mevkisindeki buzlanma nedeniyle Seydişehir'den itibaren TIR ve çekici türü araçların geçişine izin verilmiyor. DHA-Genel Türkiye-Konya Duygu KARAKOÇ Yaşar COŞKUN

2022-02-09 10:27:57



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.