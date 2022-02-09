Minibüsteki varillerde battaniyeye sarılı 48 kilo 950 gram esrar ele geçirildi

Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)KONYA'da polisin şüphe üzerine durdurduğu minibüsteki 3 varilde, battaniyeye sarılı 48 kilo 950 gram esrar ele geçirildi. Minibüsteki 2 kişi gözaltına alındı.
Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde şüphe üzerine minibüsü durdurdu. 'Oscar' adı verilen eğitimli köpekle yapılan aramada 3 varilin içinde battaniyeye sarılı 48 kilo 950 gram esrar ele geçirildi. Minibüsteki 2 kişi gözaltına alındı.
2 KİŞİ DAHA YAKALANDI
Bu arada, Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde sokakta uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen 2 kişinin evine de polis operasyon düzenledi. Şüpheliler gözaltına alındı, adreslerde yapılan aramada ruhsatsız 2 av tüfeği, 2 tabanca ve 29 mermi ele geçirildi.
Her iki olayda gözaltına alına 4 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI
2022-02-09 11:51:38
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.