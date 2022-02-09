Minibüsteki varillerde battaniyeye sarılı 48 kilo 950 gram esrar ele geçirildi



Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)KONYA'da polisin şüphe üzerine durdurduğu minibüsteki 3 varilde, battaniyeye sarılı 48 kilo 950 gram esrar ele geçirildi. Minibüsteki 2 kişi gözaltına alındı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde şüphe üzerine minibüsü durdurdu. 'Oscar' adı verilen eğitimli köpekle yapılan aramada 3 varilin içinde battaniyeye sarılı 48 kilo 950 gram esrar ele geçirildi. Minibüsteki 2 kişi gözaltına alındı.

2 KİŞİ DAHA YAKALANDI

Bu arada, Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde sokakta uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen 2 kişinin evine de polis operasyon düzenledi. Şüpheliler gözaltına alındı, adreslerde yapılan aramada ruhsatsız 2 av tüfeği, 2 tabanca ve 29 mermi ele geçirildi.

Her iki olayda gözaltına alına 4 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI

2022-02-09 11:51:38



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