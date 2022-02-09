Kamyonet şarampole devrildi; 4 yaralıdan Serengül, hastane yolunda öldü

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Mehmet OKUYUCUAtilla ATMACA/ KONYA, (DHA)KONYA'da, kontrolden çıkıp, şarampole devrilen kamyonette 4 kişi yaralandı. Serengül Erdil (20), hastaneye sevki sırasında yolda hayatını kaybetti.

Kaza, saat 10.30 sıralarında, KonyaAdana yolunun Kesmes Mahallesi yakınında meydana geldi. Enes Yıldırımel (72) yönetimindeki 42 YC 479 plakalı kamyonet, kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada sürücü Enes Yıldırımel ve araçtaki Hanife Yıldırımel (67), Songül Erdil (19) ve Serengül Erdil yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Serengül Erdil, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya'daki hastaneye sevk edildiği sırada yolda yaşamını yitirdi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Karapınar Mehmet OKUYUCU Atilla ATMACA

2022-02-09 17:24:41



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