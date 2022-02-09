

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA)KONYAAntalya karayolu, kar yağışı ve tipi nedeniyle 1 TIR'ın kontrolden çıkıp kayması sonucu ulaşıma kapandı.

Seydişehir ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi ulaşımın akmasına neden oluyor. KonyaAntalya karayolunun İnlice mevkisinde saat 16.40 sıralarında 1 TIR, kar yağışı ve tipi nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kayarak yolu kapattı. Bunun üzerine polis, yolun her iki yönünü de ulaşıma kapattı. TIR'ın, çekilmesinin ardından yolun ulaşıma açılacağı ve yine tipi nedeniyle hasarlı kazaların meydana geldiği belirtildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Seydişehir Yaşar COŞKUN

2022-02-09 19:42:41



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.