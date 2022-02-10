Yolda kalan araçlardaki vatandaşlara çorba ikramı

Konya’nın Kulu ilçesinde kar yağışı ve tipi sebebiyle ulaşıma kapatılan karayolunda bekleyen araçlardaki vatandaşlara çorba ikramında bulunuldu.
Gece saatlerinde tipi ve buzlanma nedeniyle KonyaAnkara Karayolu çift yönlü olarak her türlü araçlar için ulaşıma kapatıldı. CihanbeyliKonya arasında yoğun tipi olmasından dolayı karayolunun trafiğe kapatılmasının ardından Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri de karayolunda tedbir alarak uyarılarda bulundu. Bazı büyük araçlar Kulu ilçe merkezinde bekletilirken, diğer araçlar Kulu çıkışı Konya istikameti Kulu Meslek Yüksek okulu (MYO) kavşağı yakınlarında bekledi.
Kulu Belediyesi tarafından şehirlerarası yolcu otobüslerinde bulunan yolculara otogar yanında bir iş yerinde lahmacun ve çay ikramı yapıldı. Ayrıca yolda bekleyen araçlarda bulunanlara sıcak çorba, su ikramı yapıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.