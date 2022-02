Konya’da yollarda mahsur kalan 265 kişi ve 131 araç kurtarıldı Konya’da 6 bin 140 personel ve bin 922 araçla karla mücadele ediliyor

Konya’da dün yeniden etkili olan kar yağışı ve soğuk havanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı Konya Valiliği koordinasyonunda 6 bin 140 personel ve bin 922 araçla karla mücadele çalışmaları sürdürülürken, yollarda mahsur kalan 265 kişi ve 131 araç kurtarıldı.

Konya’da devam eden kar yağışı ve tipi kendini hissettirirken olumsuz hava şartları ulaşımı ve yaşamı da zorlaştırıyor. Kentin birçok bölgesinde kar yağışı devam ederken karla birlikte etkili olan tipi nedeniyle bazı yollar kapandı. Konya Valiliği’nden yapılan açıklamada kent genelinde yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler verildi. Açıklamada, meydana gelen olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşların mağdur olmaması için ekiplerin 7/24 sahada olduğu, valilik koordinasyonunda 6 bin 140 personel ve bin 922 araç ile faaliyetlerin sürdüğü belirtilerek, “Kar yağışı ve tipi nedeniyle oluşabilecek her türlü ulaşım sorununu ortadan kaldırmak, trafiğin rahatlamasını ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak amacıyla harekete geçen ekiplerimiz kar temizleme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için Karayolları Bölge Müdürlüğü ve Belediye ekiplerimizin yoğun bir şekilde çalışmaları sürüyor. Olumsuz hava şartları sebebiyle Konya genelinde yollarda mahsur kalan 265 vatandaşımız ve 131 araç kurtarılarak güvenli bölgeye sevk edilmiştir. 150 vatandaşımızın da yurtlara ve otellere yerleştirilmesiyle barınma ihtiyacı karşılanmıştır. 4 bin 940 vatandaşımızın beslenme ihtiyacı karşılanmıştır. Yollarda mahsur kalan vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçları giderilmektedir. İlimiz genelinde yaşanan ağır kış şartları nedeniyle besin bulmakta güçlük çeken can dostlarımızın yoğun bulunduğu bölgelerde besleme çalışmaları yürütülüyor” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.