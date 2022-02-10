Konya'da kar esareti sürüyor



İsmail AKKAYASalih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)KONYA'yı Aksaray, Ankara ve Antalya'ya bağlayan kara yolları, kar, tipi ve buzlanma nedeniyle 16 saattir kapalı. Kentin 26 ilçesinde yüz yüze eğitime ara verilirken, farklı bölgelerde mahsur kalan 265 kişi kurtarıldı.

Konya'da, dün saat 04.00 sıralarında başlayan ve aralıklarla yağan kar, kent genelinde etkisini sürdürüyor. Kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle Konya´yı, komşu kentler Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya ve Isparta'ya bağlayan kara yolları, dün saat 20.30'da ulaşıma kapandı. Yollar kapanınca otobüsle seyahat edecekler, şehirler arası otobüs terminalinde bekletilmeye başlandı. Ekiplerin çalışması sonucu Adana, Afyonkarahisar karayolları açıldı. Halen kapalı olan KonyaAksaray ve KonyaAnkara ile KonyaAntalya kara yolunun Seydişehir bölümünden sonraki bölümünde ekiplerin çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

24'Ü AÇILDI, 165 KÖY YOLUNDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Konya Valiliği koordinasyonunda, Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi'ndeki çalışma grubu, 6 bin 140 personel ve bin 922 araçla 7/24 esasına göre çalışmasını sürdürüyor. Kapalı olan 24 köy yolu açılırken, 165 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor. Dün akşam saatlerinden, bugün saat 08.00'e kadar 6 uçak seferi iptal edildi. Farklı bölgelerde mahsur kalan toplam 265 kişi ve 131 araç da kurtarılarak güvenli bölgeye sevk edildi. Yine farklı bölgelerde mahsur kalan yaklaşık 5 bin kişiye de Kızılay ve Büyükşehir Belediyesi tarafından çorba ve kumanya ikram edildi.

26 İLÇEDE YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Kentteki yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Akşehir, Altınekin, Akören, Ahırlı, Beyşehir, Bozkır, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Cihanbeyli, Çumra, Çeltik, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Sarayönü, Seydişehir, Taşkent, Yalıhüyük ve Yunak'ta yarın, yüz yüze eğitime ara verildi. Meram, Selçuklu, Karatay ve Tuzlukçu ilçelerinde ise kırsal mahallelerde ve taşımalı sistemle eğitime ara verildi. Öğrenciler, uzaktan eğitim görecek. Hamile ve engelli kamu kurumu çalışanların ise idari izinli sayılacağı bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Konya İsmail AKKAYA Salih BÜYÜKSAMANCI

2022-02-10 12:43:32



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