Beyşehir-Konya Karayolu ulaşıma yeniden açıldı

Konya’da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapalı olan BeyşehirKonya karayolu her iki yönden de tüm araçların ulaşımına yeniden açıldı.
Söz konusu güzergah kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle dün akşam saat 20.00’den itibaren çekici, kamyon ve yolcu otobüslerinin geçişine her iki yönden de kapatıldı. Karayolu sabah saat 08.30’dan itibaren ise olumsuz hava koşullarının devam etmesi nedeniyle tüm araçların geçişine kapatıldı. Konya yolu girişinde ve Doğanbey Mahallesi kavşağında bekleyen trafik ekipleri, Konya yönüne seyahat etmek isteyen araçların geçişine izin vermedi. Bugün saat 11.30 itibariyle BeyşehirKonya Karayolu’nda ulaşım tüm araçlara yeniden açıldı. BeyşehirKonya Karayolu’nun açılmasıyla KonyaIsparta illeri arasındaki ulaşım yeniden sağlanmaya başladı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.