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Konya Valisi Özkan: "Yolları ağırlıklı olarak açmış olduk, en azından geçişler verilmiş oldu”

İHA

Konya Valisi Özkan: "Yolları ağırlıklı olarak açmış olduk, en azından geçişler verilmiş oldu”

Konya’da etkili olan kar yağışı ve tipinin neden olabileceği olumsuzluklara karşı Konya Valiliği koordinasyonundaki ekipler karla mücadele çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Vali Vahdettin Özkan, KonyaAnkara Yolunun 25. kilometresine giderek ekiplerin çalışmalarını yerinde inceledi. Vali Özkan, “Ankara, Aksaray, Adana, Isparta, Antalya, Afyonkarahisar yollarını ağırlıklı olarak açmış olduk. En azından geçişler verilmiş oldu" dedi.
Konya’da devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle yürütülen çalışmalar valilik koordinasyonunda 7/24 çalışma esasına göre devam ediyor. Konya Valisi Vahdettin Özkan, Karayolları Genel Müdür Yardımcısı Metin Aytekin, Karayolları 3. Bölge Müdürü Serdar Ateş, AFAD Müdürü Yıldız Tosun ve emniyet personelinden yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi aldı.
Vali Vahdettin Özkan, yağışların Konya Ovası için bir bereket olduğunu belirterek, “Bu bereketle buluşurken aynı zamanda yollarımız kapandı. Gece boyunca Konya’dan Antalya, Isparta, Afyonkarahisar, Adana, Ankara istikametinde yüksek derecede buzlanma ve fırtına sebebiyle karla mücadelenin neredeyse imkansız olduğu bir gece yaşadık. Buna rağmen bütün ekiplerimiz kriz merkezinde bizim takibimizde 6 bin personelimiz sahada çalıştı. Öncelikle vatandaşlarımızdan bu olumsuz hava şartlarından mütevellit yolda kalan, geciken, mağdur olanlara geçmiş olsun diyoruz. Kara yollarımızın olağanüstü çalışmaları, Büyükşehir Belediyemiz ve bütün belediyelerimizin seferber olması, emniyetimiz, jandarmamızla, sivil toplum kuruluşlarıyla beraber organize bir şekilde AFAD merkezinde takipli olarak 6 bin personelle sabaha kadar çalışmalara devam ettik. Şu anda bütün yollarımızı açmış olduk. En son Ankara yolunda 25. kilometreyle 45. kilometre arasında çok fazla fırtınanın olduğu lokasyonda, karla mücadelenin çok zor olduğu bir dönemde vatandaşlarımızın riske maruz kalmaması için birkaç saat onları misafir ettik. Şu anda da yolları açmış olduk. İnşallah bu yağışlar da bolluğa, berekete vesile olur” dedi.

“Kurumlarımız yoğun, koordineli, hedefe odaklanmış bir şekilde çalışmaktadır”
13 çalışma grubunun kriz merkezinde bütün iş ve işlemleri takip ettiğini aktaran Vali Özkan, “2 bin civarında araç sahada çalışmaktadır. Şimdiye kadar kriz merkezimize olumsuz hava şartları nedeniyle 600 civarında çağrı düştü. Bu çağrıların 400’ü sonuçlandırılıp gereği yapıldı. 200 tanesiyle hala alanda müdahalelerimiz devam etmektedir. Kurumlarımız AFAD merkezinde çok yoğun, koordineli, hedefe odaklanmış bir şekilde çalışmaktadır. Anlık olarak durum analizi yapıp müdahale ediyorlar. Vatandaşımızın seri bir şekilde ulaşım hakkının tahakkuku için, iletişimin ve diğer hizmetlerin sunulması açısından herkes seferber. Bütün kurumlarımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Yolları ağırlıklı olarak açmış olduk, en azından geçişler verilmiş oldu”
Dış mahallelerdeki yaklaşık 150 yerleşim biriminin ulaşıma açılması yönünde çalışmaların etkili bir şekilde devam ettiğini anlatan Vahdettin Özkan, “Ankara, Aksaray, Adana, Isparta, Antalya, Afyonkarahisar yollarını ağırlıklı olarak açmış olduk. En azından geçişler verilmiş oldu. Dün akşamdan şu ana kadar 266 vatandaşımız güvenli yerlere alındı. Yolda kalmış 132 araca müdahale edilerek güvenli yere alınmış oldu. Şehir merkezine getirilen 200 kişi otellere yerleştirildi. Beslenme grubumuz organize bir şekilde 10 bin vatandaşımıza beslenme yönünde yardımcı oldu. Enerji, sağlık, haberleşme ekiplerimiz de koordineli olarak sahada çalışıyor. Hasar tespitiyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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