Adada mahsur kalan küçükbaş hayvanlar balıkçı tekneleriyle taşındı

Konya’da donan Beyşehir Gölü’nde adada mahsur kalan küçükbaş hayvanlar balıkçı tekneleri ile taşınarak kurtarıldı.

Konya’nın Beyşehir ilçesi Beyşehir Gölü’nün en büyük 2’inci adası olan Hacıakif Adası’na besici olan sahipleri tarafından yaz aylarında otlamaları için salınan keçi sürüleri, göl yüzeyinin tamamen donmasıyla Yeşildağ Mahallesindeki İskele mevkisi olan karşı kıyıda bulunan barınaklarına nakledilemedi. Bir süre önce kar örtüsü sebebiyle adadaki küçükbaş hayvanların yiyecek sıkıntısı çekmesi üzerine hayvan sahipleri motorlu balıkçı tekneleri ile buzları kırarak adaya yem ve yiyecek ulaştırdı. Adanın çevresinin buzlarla kaplanması sonucu hayvanlarıyla mahsur kalan besicilerin yardım istemesi üzerine geçtiğimiz günlerde jandarma ekipleri dron ile ekmek ve ilaç gönderdi. Adada mahsur kalan küçükbaş hayvanların kuzulama dönemi olması dolayısıyla hayvan sahipleri hayvanlarını kıyıya geçirme kararı aldı. Bölgedeki besici ve balıkçılar imece usulü yardımlaşarak çok sayıda küçükbaş hayvanı yoğun kar yağışı ve tipi altında 800 metre uzaklıktaki Yeşildağ Mahallesinin İskele mevki'ine taşıdı. Uzun süren taşıma işlemi 2 balıkçı teknesi ile gerçekleştirildi. Kalan hayvanların taşınması ise hava şartlarının düzelmesinin ardından tamamlanacak. Yeşildağ Mahallesi tarafındaki karaya geçirilen küçükbaş hayvanlar, çobanlar tarafından sürüler halinde kar üzerinde yürütülerek Yeşildağ Mahallesi’ndeki barınaklarına götürüldü. Öte yandan, taşıma sırasında dünyaya gelen bir keçi yavrusu ise üşümemesi için kıyıda soba kurulan bir kulübede annesiyle birlikte ısıtılmaya çalışılırken, görenler de oğlağı sevip okşadı.



"Davarlarımızı çıkarıyoruz şükürler olsun"

Adada bir süre mahsur kaldıktan sonra önceki gün karşı kıyıya tekneyle gelmeyi başaran besicilerden Mustafa Mücahit Gök, kendisinin de adada büyükbaş hayvanları bulunduğunu, sığırlara tekneyle yem taşıdığını belirterek, “Allah’ım daha önce izin vermemişti, bugün verdi. Davarlarımızı çıkarıyoruz şükürler olsun. Kar yağsa da çıkarıyoruz. Bu kar da geçiş zor ama helalinden çalışarak çıkarıyoruz. Çünkü kuzulamaya başladılar. Bu adaya götüreceğimiz yemleri ise ineklere vereceğiz inşallah. Ada ile karşı kıyı arasında buzlar açıldı ama hala don yerler var. Yaklaşık 200 mal vardı, 150’sini çıkardık, çıkarmaya devam ediyoruz. Kalanını ve sığırlarımızı ise daha sonraki günlerde hava şartları iyileştiğinde çıkarmayı planlıyoruz” diye konuştu.

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