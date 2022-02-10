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Meram Belediyesi’nden Abdülhamid Han anısına anlamlı sergi

İHA

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi, Abdülhamid Han'ın vefatının yıldönümünde anlamlı bir sergiye imza attı. Ulu Hakan'ın fermanları ve beratlarının yer aldığı sergi Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde açıldı.

Meram Belediyesi’nden Abdülhamid Han anısına anlamlı sergi

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi, Abdülhamid Han’ın vefatının yıldönümünde anlamlı bir sergiye imza attı. Ulu Hakan’ın fermanları ve beratlarının yer aldığı sergi Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi’nde açıldı.
Koleksiyon sahibi Fethi Büyükbalta tarafından toplanan Abdülhamid Han’ın tarihe ışık tutan fermanları, beratları, birbirinden değerli Hükmü Şeriflerinin yer aldığı ‘Abdülhamid Han Ferman Sergisi’ Meram Belediyesi Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi’nde açıldı. Serginin açılış programına Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Konya İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Meram Kaymakamı Ali Murat Kayhan, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Konya İl Müftüsü Doç. Dr. Ali Öge, Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hülya Şevik, Konya Yazma Eserler Bölge Müdürü Bekir Şahin, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, Meram Belediyesi meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Konya Büyükşehir Belediyesi Konya Mehter Takımı’nın konseri ile başlayan program Abdülhamid Han’ı anlatan sinevizyon gösterisi ve Kur'anı Kerim tilaveti ile devam etti. Serginin açılışında kısa bir selamlama konuşması yapan koleksiyoner Fethi Büyükbalta’nın oğlu Mustafa Esat Büyükbalta, dedesi ve babası ile başlayan koleksiyon merakının kendisini bu sergiye kadar getirdiğini ifade etti. Bu eserleri görmek için zaman ayıran herkese şükranlarını sunan Büyükbalta, “Cennetmekan Abdülhamid Hanı rahmet ve dua ile anıyorum” dedi.

“Abdülhamid Han bilgisi, kararları, uygulamaları, icraatları ve hayalleriyle zamanının çok ötesinde bir liderdi”
Daha sonra söz alan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, dahiyane zekası, engin vatan ve millet sevdası, bir millete yeniden umut aşılayan icraatları, zamanının çok ötesindeki hayalleri, siyasi ve politik kabiliyetleri ile bugüne dahi ışık tutan Abdülhamid Han’ı bir kez daha hatırlamak, yeni nesillere anlatmak, anmak ve anlamak için bu sergiyi düzenlediklerini ifade etti. Tarihin sadece bir nostalji, sadece bir mazi ve sadece bir bilim değil aynı zamanda bugünün ve geleceğin pusulası olduğuna vurgu yapan Başkan Mustafa Kavuş, “Meram Belediyesi olarak ortaya koyduğumuz başarılı fiziki belediyecilik çalışmalarının yanı sıra sosyal ve kültürel faaliyetlerle de ilçemize, tarihimize, kültürümüze ve insanımıza önemli hizmetler veriyoruz. Bu hizmetleri ortaya koyarken elbette tarihimize yüz çeviremezdik. Bu kapsamda ‘Vatan ve Millet Aşkına Bir Ömür’ sloganıyla gerçekleştirilen Abdülhamid Han Ferman Sergisine, onun ölüm yıldönümünde ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz. Bizlerin, şanlı tarihimizi ve kahraman isimlerimizi, unutmamak ve unutturmamak gibi yüce bir gayemiz var. Bu değerleri gelecek nesillere anlatmak gibi bir davamız var. İşte böylesi programlar bu kutlu yürüyüşümüzde böylesi çalışmalar önemli kilometre taşlarından biridir. Aleyhindeki onca söze, onca kampanyaya rağmen Abdülhamid Han milletimizin nezdinde Ulu Hakan olarak kalmıştır, kalmaya da devam edecektir. Bu vesile ile cennetmekan Ulu Hakan Abdülhamid Hanı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.
Böylesi anlamlı bir günde düzenlenen anlamlı bir serginin açılışına katılmış olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, sergide emeği geçen tüm isimlere ve Meram Belediyesi’ne şükranlarını sundu. Bir cihan devleti olan Osmanlı’nın başında zor şartları iyileştirmek için büyük mücadeleler vererek tarihe geçen Abdülhamid Han’ı anlamanın bugünü de anlamak olduğunu kaydeden Hasan Angı, “Cihan devleti olmanın zorluğu ve yönetmenin sorumluluğu düşünülmeden Ulu Hakan için farklı değerlendirmeler yaptılar. Kendi torunlarına onun için Kızıl Sultan dedirttiler. Ama o yıllar geride kaldı. Bugün şanlı ecdadımızla ne kadar övünsek az. Büyük eserleri, büyük mücadeleleri ve dünyaya karşı duruşu hepimize örnek teşkil ediyor. O büyük bir hükümdardı, kendisini rahmetle anıyorum. Cihan Devleti’nin çöküşünü engellemek için 33 yıl gecesini gündüzüne kattı. Bunları bugün yeniden görmek ve anlamak için düzenlenen sergi için Büyükbalta ailesine, Fethi Büyükbalta’ya, Meram Belediyesi ve Başkan Mustafa Kavuş’a şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

“Tarih yüz yıl sonra yeniden tekerrür ediyor”
Konya’da, Türkiye’de başka hiçbir yerde olmadığı kadar önemli koleksiyonlar ve koleksiyonerlerin olduğuna vurgu yapan AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem de bu serginin, bu koleksiyonların gün yüzüne çıkması için vesile olmasını temenni etti. Bu anlamlı serginin Tantavi Kültür Merkezi gibi güzel bir mekanda açılmasından duyduğu mutluluğu dile getiren Milletvekili Orhan Erdem, “Medeniyetlerin devamı, tarihin bilinmesi ve geleceğin inşası adına kültür ve sanatın ne denli önemli olduğu bir gerçektir. Tüm Osmanlı padişahlarını rahmet ve minnetle anıyorum. Ama Abdülhamid Han’ı ayrı bir yere konumlandırıyoruz. O 33 yıllık yönetiminde tüm badireleri büyük bir başarı ile atlattı. Ama insanoğlunun gafleti devreye girdi ve ‘Abdülhamit gitsin de ne olursa olsun’ dediler. Padişahlıktan düşürdüler ama sonrasında öyle diyenlerin hepsi ne kadar pişman olduklarını defaatla ortaya koydular. Tarih yüz yıl sonra yeniden tekerrür ediyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın mücadelesinde yine aynı havayı oluşturmaya çalışıyorlar. Ama biz milletimizin ferasetine güveniyoruz. Onun yaptıklarının karşılığını en güzel şekilde verecekler ve ülkemiz cumhurbaşkanımızın önderliğinde çok daha iyi yerlere ulaşacaktır” dedi.

“Belediyelerimiz tarihi ve kültürel değerlerimizi geleceğe aktarmak adına önemli çalışmalara imza atıyor”
Son olarak söz alan Konya Valisi Vahdettin Özkan ise, kültürümüzün ve medeniyetimizin temellerinden birini oluşturan Osmanlı’nın hilafet kurumunu en güzel şekilde temsil ederek ve diğer kurumlarıyla gösterdiği yönetim sayesinde dünyaya önemli bir iz bıraktığını hatırlatarak, “Onlarla ne kadar gurur duysak azdır. Zalimin karşısında ve mazlumun yanında olmak için canlarını ortaya koymuşlardır. Osmanlı Devleti’nin oluşturmuş olduğu iklimi, atmosferi, kurumları, hikmeti, hükümeti ve feraseti bizim en iyi şekilde okumamız, anlamamız ve gelecek nesillere aktarmamız gerekiyor. Ne mutlu ki bu kıymeti bilen ve gelecek nesillere en güzel şekilde aktaracak kurumlara sahibiz. Özellikle başta Konya'mızın teveccühüne mazhar olmuş, seçilerek iş başına gelmiş Konya belediye başkanlarımız bu noktada çok hassas. Hepsine teşekkür ediyorum. Bu vesile ile sergi organizasyonunu gerçekleştiren Meram Belediye Başkanımız Mustafa Kavuş’a da şükranlarımı sunuyorum. Kültür belediyeciliği noktasında bu değerlerimizin geleceğe aktarılması için yaptığı tüm hizmetler teveccühe layıktır. Bu koleksiyonu oluşturan Büyükbalta ailesine ve Fethi beye de bu çok anlamlı sergideki eserler için özellikle teşekkür ediyorum. Abdülhamit Han’ın hikmetini, hükümetini, siyasetini anlamaya ve anlatmaya anahtar olacak fermanlar çok değerli. Böylesi aileler çok fazla var Konya’da. Konya’ya da bu yakışır” diye konuştu.
Konuşmaların ardından serginin açılışı gerçekleştirildi. Sergi 4 gün boyunca ziyaret edilebilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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