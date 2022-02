Konyaspor Başkanı Özgökçen: “İki güzide şehrin kardeşliği büyüktür”

Konyaspor Kulüp Başkanı Fatih Özgökçen, Trabzon ve Konya gibi iki güzide şehrin dostluğu ve kardeşliğinin bir 90 dakikaya sığmayacak kadar büyük olduğunu belirterek, “Kazansak da kaybetsek de 100 yıllık büyük çınar Konyaspor’un vakarlı duruşundan vazgeçmemeliyiz” dedi.

Konyaspor Kulüp Başkanı Fatih Özgökçen, Spor Toto Süper Lig’de Trabzonspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Başkan Fatih Özgökçen, “Süper Lig'de hafta sonu Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya geleceğiz. Anadolu'nun iki güzide şehrinin dostluğu ve kardeşliği bir doksan dakikaya sığmayacak kadar büyüktür. Futbol, hiçbir zaman hayat memat meselesi değildir. Aynı vatanın evlatları olarak her zaman sporun, birlikteliğimizi artırmasını amaç edinmeliyiz. Ayrıştırmak, kutuplara ayırmak, ötekileştirmek en kolay olanıdır. Centilmen duruşumuzu hiçbir zaman bozmayalım” dedi.



“Konyaspor’un vakarlı duruşundan vazgeçmemeliyiz”

Futbolun 20212022 sezonundan ibaret olmadığını her fırsatta hatırlamaları gerektiğini vurgulayan Başkan Özgökçen, “Elbette her maçı kazanmak istiyoruz ve bunun için mücadele ediyoruz. Fakat kazanmak, kaybetmek sporun doğasında vardır. Sonuna kadar birbirimize destek olup çalışacağız. Kazansak da kaybetsek de 100 yıllık büyük çınar Konyaspor’un vakarlı duruşundan vazgeçmemeliyiz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.