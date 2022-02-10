

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)KONYA'nın Ereğli ilçesinde Bölge Trafik Denetleme Büro Amirliği ekibinde görevli bir polis memuru, KonyaAdana kara yolunda arızalanan ve trafik akışını engelleyen TIR'ın altına uzandı. Polis memurunun eksi 8 derecede karların üzerine yatarak TIR'ın arızasını gidermesiyle kara yolunda trafik akışı normale döndü.

Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle dün saat 20.30 sıralarında KonyaAdana kara yolunun kapanması üzerine güzergah üzerinde bulunan Ereğli ilçesindeki Bölge Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri ilçe giriş ve çıkışlarında önlem aldı. Bugün öğle saatlerinde kara yolu yeniden ulaşıma açıldı. Ancak yolun ulaşıma açılmasını bekleyen Mustafa Karadeniz yönetimindeki 11 DM 127 plakalı TIR'ın, yakıt deposundan gelen mazotun donması sonucu arıza oluştu ve trafik akışı kısmen engellendi. Bir polis memuru da hava sıcaklığının eksi 8 derecelerde olmasına rağmen TIR'ın altına uzanıp, arızayı giderdi. Ardından sürücü Karadeniz, yoluna devam etti. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Konya / Ereğli Atilla ATMACA

2022-02-10 21:16:27



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