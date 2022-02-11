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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkçılar, buzlar arasında tekne yolu açarak avlanmaya hazırlanıyor

İHA

Balıkçılar, buzlar arasında tekne yolu açarak avlanmaya hazırlanıyor

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, geçimini tatlı su avcılığı ile sağlayan balıkçılar, açıklara çıkıp ağ serebilmek amacıyla kıyılardaki buzları kırıp, motorlu testerelerle keserek ekmek teknelerine yol açabilmek için yoğun bir mesai harcıyor.
Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü’nün bir süre önce tamamen donması üzerine balıkçılık faaliyetlerine ara verdi. Haftalardır tekneleriyle göle açılıp balık avı yapamayan balıkçılara lodosla birlikte gölün açıklarındaki buzların erimeye başlaması umut oldu. Ancak, kıyıları hala buz kütleleriyle kaplı olan Beyşehir Gölü’nde balıkçılar, buzların eridiği açıklara doğru tekneleriyle çıkabilmek için görenlerin de ilgi ve dikkatini çeken farklı bir faaliyet içerisine girdi. Eşrefoğlu Köprüsü altında balıkçı teknesinin motorunu çalıştıran balıkçılar, motor gücüyle buzlar arasında kayıklarına yol açabilmek için saatlerce çaba gösterirken, insan gücüyle de tekneyi sağa sola sallayarak buzları kırıp ilerlemeye çalıştı.
Beyşehir Gölü’nde tatlı su balıkçılığının önemli yerleşim merkezlerinden Çiftlik Mahallesi’nde ise balıkçılar, daha farklı bir yöntem denedi. Balıkçılar, kıyılardaki yaklaşık 4050 santimetre olan buz kütlelerini motorlu testereler ile keserek açıklara doğru çıkmaya çalışırken ilginç görüntüler sergiledi. Tekne üzerinde hareket edip buzları kırarak açıklara doğru gitmeye çalışan balıkçılar, zorlandıkları yerlerde motorlu testerelerle buz kütlelerini keserek teknelerine yol açıp amaçlarına ulaşmaya çalıştı.

İmece usulü buzları kırmaya çalışıyorlar
Beyşehirli balıkçı Kadı Eylikler, gölün açıklarındaki buzların lodosla birlikte eridiğini belirtirken, teknelerinin bulunduğu limanların ise hala buzlarla kaplı olduğunu söyledi. Balıkçılık faaliyetlerine yeniden başlayabilmek için açıklara çıkmanın gerektiğini vurgulayan Eylikler, balıkçı meslektaşlarıyla imece usulü teknenin motor gücüyle açıklara doğru buzları kırarak yol açtıklarını belirtti. Eylikler, hava şartlarının müsaade etmesi halinde gölün tamamen donması nedeniyle uzun süredir ara verdikleri avlanma faaliyetlerine yeniden başlayacaklarını söyledi.
Balıkçı Hüseyin Karaboyun ise Beyşehir Gölü’nün tamamen donması nedeniyle balıkçıların yaklaşık 1 aydır avlanma yapamadığını hatırlatarak, mağdur olduklarını belirtti. Karaboyun, “Göle bir aydır giremiyorduk. Şimdi yeniden avlanmaya başlayacağız ama 15 Mart’ta balık av yasağı başlıyor. Yetkililerden ricamız; balık av yasağının başlangıç tarihini 15 gün ileri bir tarihe ötelemeleri. 15 günlük bir müsaade istiyoruz. Çünkü, bu yılki ağır kış şartlarından dolayı ekonomik açıdan çok mağdur olduk” diye konuştu.

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