Konya'da 510 kilo kaçak tütün ve 6 milyon adet makaron ele geçirildi

Konya'da kaçak tütün ve makaron ticareti yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 510 kilogram kaçak tütün ve 6 milyon adet makaron ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, devletin vergi kayıplarının önlenmesi ve haksız kazancın engellenmesine yönelik yaptığı çalışmalarda kaçakçılara bir darbe daha vurdu. Yürütülen çalışmalar neticesinde KOM ekipleri merkez Selçuklu ilçesinde bir depoda yaptığı aramada piyasaya sürülmek üzere paketlenerek hazır vaziyette bekletilen yüzlerce kilogram kaçak tütün ele geçirdi. Yapılan çalışmalarda şehir dışından Konya'ya yüklü miktarda kaçak makaron ve tütün sevkiyatı yapılacağını tespit eden Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kamyon ve iki kamyonette de arama yaptı. Aramalarda koliler halinde dağıtıma hazır 6 milyon 160 bin adet makaron ve 510 kilogram tütüne el konularak, 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı.

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