Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi’nin organizasyonu ve katkısıyla, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Konya İl Koordinatörlüğü tarafından IPARD Hibe Desteklemeleri programı hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Akşehir Kültür Merkezi’nde yapılan toplantıda; Konya TKDK İl Koordinatörü Yavuz Uysal tarafından IPARD 11. Çağrı programı ve destekler hakkında katılımcılara bilgiler verildi. Akşehir’in IPARD desteklerinden yeterince yararlanması için Konya TKDK İl Koordinatörlüğü ile birlikte böyle bir bilgilendirme toplantısı yaptıklarını ifade eden Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “Konya TKDK İl Koordinatörlüğümüze ve Koordinatör Yavuz Uysal’a bu bilgilendirme toplantısı için çok teşekkür ediyorum. Bu hibelerden yararlanma adına Akşehir Belediyemiz öncülüğünde Akşehir Ticaret ve Sanayi Odamız, Akşehir Ziraat Odamız, Akşehir Ticaret Borsamızla beraber ön yönlendirme, danışma ve bilgilendirmeler için bir büro oluşturmayı hedefliyoruz. Amacımız tüm hemşehrilerimizin bu hibelerden en fazla anlamda yararlanabilmesini sağlamaktır. Çünkü ülkemizin tarım, hayvancılık ve sanayi konularında daha çok üretime ihtiyacı var” dedi.

Bilgilendirme toplantısına; Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Konya TKDK İl Koordinatörü Yavuz Uysal, Akşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Soner Kahraman, Akşehir Ziraat Odası Başkanı Aziz Bingül, Akşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mevlüt Yiğit, Akşehir OSB Müdürü Murat Balaman, mahalle muhtarları, STK temsilcileri, belediye meclis üyeleri, Akşehir Belediyesi ile Akşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün konu ile ilgili personeli ve vatandaşlar katıldı.

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